ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഉയര്ത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം; '850' ഓർത്തുവെക്കാൻ ജെൻ സിയോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വെട്ടിമുറിക്കാനുള്ള 'പുതിയ രക്ഷപ്പെടൽ മാർഗമാണിതെന്നും' രാഹുൽ
Published : November 28, 2026 at 6:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണവുമായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോക്സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543-ൽ നിന്ന് 850 ആയി ഉയർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം 'ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകമാണെന്ന്' രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വെട്ടിമുറിക്കാനുള്ള 'പുതിയ രക്ഷപ്പെടൽ മാർഗമാണിതെന്നും' അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കളുടെ നിർണായക യോഗത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ (Delimitation), വനിതാ സംവരണ പാക്കേജുകളെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബദൽ നിർദേശങ്ങളെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ചാർട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.
വനിതാ സംവരണം മറയാക്കി അട്ടിമറി
നിലവിലുള്ള 543 സീറ്റുകളിൽ തന്നെ ഒബിസി ഉപസംവരണം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വനിതാ സംവരണം നാളെത്തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, ഇതിനായി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"വനിതാ സംവരണം എന്നത് ഒരു മറ മാത്രമാണ്. അസമിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും നടപ്പാക്കിയതിന് സമാനമായി വൻതോതിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ച് (Gerrymandering) ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. 850 സീറ്റുകൾ കൈയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന സമുദായങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കാനും പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെക്കാനും ഇതിലൂടെ ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നു," രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.
'ജെൻ സി' യുവാക്കളോടുള്ള ആഹ്വാനം
രാജ്യത്തെ യുവവോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി, '850' എന്ന സംഖ്യ ഓർത്തുവെക്കാൻ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ജെൻ സി ഈ സംഖ്യ ഓർക്കുക- 850. ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപടം തോന്നിയതുപോലെ മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ ഒരു ശൂന്യമായ ക്യാൻവാസ് നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഭാവി തകർക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം അനുവദിക്കരുത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മണ്ഡല പുനർനിർണയ കമ്മീഷൻ്റെ ഘടനയെയും രാഹുൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കമ്മീഷനിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് പുറമെ, മോദിയും ഷായും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയും, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്നാമതൊരു അംഗവുമാണുണ്ടാവുക. ഇതിലൂടെ കമ്മീഷൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം മോദിക്കും ഷായ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്നും, കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജാതി സെൻസസ് അട്ടിമറിക്കുന്നു; സാമൂഹിക നീതി നിഷേധം
വരാനിരിക്കുന്ന 2027-ലെ സെൻസസും ജാതി സെൻസസും അപ്രസക്തമാക്കി 2011-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി 2051 വരെ സീറ്റുകൾ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയാൽ ബിജെപിക്ക് അഹിതമായ പല സത്യങ്ങളും പുറത്തുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് 2011-ലെ കണക്കുകൾ വെച്ച് 2051 വരെ എല്ലാം മരവിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത 40 വർഷത്തേക്ക് സാമൂഹിക നീതി മറന്നേക്കൂ എന്നാണ് ഇതിനർഥം. എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയാണ്. ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എസ്സി, എസ്ടി സീറ്റുകൾ വർധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ അത് തടയപ്പെടുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ
2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്ന 'വോട്ട് മോഷണം' (Vote Chori) യുവാക്കൾ പിടികൂടിയതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായ ബിജെപിയുടെ പുതിയ തന്ത്രമാണിതെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. ഇവിഎമ്മും വോട്ടിങ് പ്രക്രിയയും പിടിച്ചടക്കിയവർ ഇപ്പോൾ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഘടന തന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള പേര് വെട്ടൽ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സീറ്റ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവ പരാമർശിച്ച രാഹുൽ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നും അവ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ബില്ലുകളും നിലപാടും
നവംബർ 30 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന നാലുദിവസത്തെ പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് കരട് ബില്ലുകൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്:
1. ഭരണഘടന (132-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026
2. മണ്ഡല പുനർനിർണയ (രണ്ടാം) ബിൽ, 2026
3. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തി ലോക്സഭാ അംഗബലം 850 ആക്കാനും (സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 815, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 35), അതിലൂടെ 33 ശതമാനം വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ സീറ്റ് അനുപാതം 1971-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 2051 വരെ നിലനിർത്താനും, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ മണ്ഡല അതിർത്തി നിർണയത്തിനും എസ്സി/എസ്ടി സംവരണത്തിനും 2011-ലെ സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കാനുമാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, വനിതാ സംവരണത്തെ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയും പഴയ സെൻസസ് കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
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