ഒരുഭാഗത്ത് മഴ, മറുവശത്ത് ചൂട് , കേരളം അടക്കമുള്ള തെക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കനത്ത മഴ തുടരുമ്പോള് രാജ്യതലസ്ഥാനം കൊടുംചൂടിലേക്ക്
കേരളം, തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ തുടരും
Published : September 21, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 12:19 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുകയാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മഴക്കാലം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് പിന്വാങ്ങാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലുണ്ടായ പുത്തന് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഒഡിഷയും ആന്ധ്രയും തെലങ്കാനയും ഒക്കെ ഉള്പ്പെടുന്ന കിഴക്കന്-മധ്യ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് മഴ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്.
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ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങള് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ശക്തമായി ഇങ്ങനെ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നോടെ ഇത് വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ദക്ഷിണ ഒഡിഷയിലും എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം. തീരത്തോട് അടുക്കും തോറും ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ദിശയും തീവ്രതയും മാറിയേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
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കരയിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഝാര്ഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് മഴ ശക്തമാകുന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റും വീശാം. തീരവാസികളും മീന്പിടിത്തക്കാരും മഴബാധിത മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
കാലവര്ഷം വിടവാങ്ങും മുമ്പ് മധ്യപ്രദേശിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബര് 24 മുതല് ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കും.
എന്നാല് കിഴക്കന് -മധ്യ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വടക്ക് നിന്ന് കാലവര്ഷം പിന്വാങ്ങാന് തുടങ്ങിയതോടെ ഡല്ഹി, ഹരിയാന, ഉത്തര്പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കടുത്ത വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാകുമുണ്ടാകുക. അതേസമയം ജമ്മു കശ്മീര്, ലഡാക്ക്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരള്ച്ച ഉണ്ടാകും.
ഡല്ഹിയില് ഇപ്പോള് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇന്ന് പക്ഷേ തലസ്ഥാനത്ത് മഴ പെയ്തേക്കാം. എന്നാല് സഫ്ദര്ജങിലെ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിനും 35 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കും. ആകാശം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വരണ്ട വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് കാറ്റ് വേഗമാര്ജ്ജിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകല് സമയത്ത് ചൂട് കൂടാം. കാലാവസ്ഥ ചൂടേറിയതും അസുഖകരവുമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം.
ദക്ഷിണേന്ത്യയില് മഴ തുടരുകയാണ്. കാലവര്ഷം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാല് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ തുടരും.
രാജ്യത്ത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥകളാണ് നിലവില് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കിഴക്കന്-മധ്യ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു മഴയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നു. വടക്ക്-വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യ കൊടും ചൂടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.