ഷണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മനുഷ്യസഹജമായ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ റെയിൽവേ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു
ഒരു ട്രെയിൻ 3-4 മണിക്കൂർ വൈകിയാൽ അതിനു പിന്നാലെ വരുന്ന ട്രെയിനുകളും സ്വാഭാവികമായും വൈകുന്നു; ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ചഞ്ചൽ മുഖർജി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Published : September 15, 2026 at 8:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന മനുഷ്യസഹജമായ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, ഷണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. ജൂണിൽ നാഗ്പൂർ ഡിവിഷനിൽ ഷണ്ടിംഗിനിടെ ചരക്ക് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റുകയും അതുമൂലം ട്രാക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. ഇതിനുശേഷം റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
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ഇതിന്റെ ഫലമായി, സ്റ്റേഷനുകളിലെയും യാർഡുകളിലെയും ജീവനക്കാര്ക്കും ഷണ്ടർമാർക്കും (shunters) കൗൺസിലിംഗ് നൽകാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് നിർദ്ദേശം നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട യാർഡുകളുടെ ഡയഗ്രമുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഈ പരിശീലനം നൽകുക. ഷണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാക്ക് ലേഔട്ടുകൾ, പോയിന്റുകൾ, ടേൺഔട്ടുകൾ, നീക്ക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ചില സോണുകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഇത്തരം കൗൺസിലിംഗ് സെഷനുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഒക്ടോബർ ഒന്പത് വരെ ഇവ തുടരും.
ഷണ്ടിംഗ് പിഴവുകൾ റെയിൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു
റെയിൽവേ യാർഡുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഷണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് പോയിന്റുകളിലോ ട്രാക്ക് റൂട്ടിംഗിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചേക്കാം. തെറ്റായി ക്രമീകരിച്ച പോയിന്റ്, അനധികൃത നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ പാളം തെറ്റൽ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ലൈനുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും, പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ നീക്കം തടസ്സപ്പെടുത്താനും കാരണമായേക്കാം. ഇത് ട്രെയിൻ വൈകുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനോ ഇടയാക്കുകയും, അതേ ലൈനിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ട നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
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ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോക്കോ പൈലറ്റായ ചാന്ദി പ്രസാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു: "പലപ്പോഴും ഒരു ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ട്രെയിനിന്റെയോ റേക്കിന്റെയോ (ട്രെയിൻ കോച്ചുകളുടെ കൂട്ടം) നീക്കത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു യാർഡിൽ നിരവധി റേക്കുകളും ലോക്കോകളും തുടർച്ചയായി അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ലോക്കോയ്ക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ, ആ റേക്കോ ട്രെയിനോ തള്ളപ്പെടാനോ മറ്റൊരു റേക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്; ഇത് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു." ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയാൽ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയം വേണ്ടിവരും. ഇതിനാവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ തരവും അവ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്ര വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകും എന്നതും അനുസരിച്ചാണ് യഥാർത്ഥ സമയം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും, ഒരേ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്ന പല ട്രെയിനുകളെയും ഇത് ബാധിക്കുകയോ അവ വൈകുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസാദ് വിശദീകരിച്ചു.
"കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാസിയാബാദിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു ലൈൻ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനാൽ മറ്റ് ട്രെയിനുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലൈനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നു; ഇത് അവയുടെ നീക്കത്തെ ബാധിക്കുകയും യാർഡിന്ളറെ പ്രവർത്തന ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓൾ ഇന്ത്യ ലോക്കോ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് രാം ശരൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat) പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: "പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ചരക്ക് ട്രെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിലേക്കോ ലൈനിലേക്കോ നീക്കുമ്പോൾ, ആ റൂട്ട് (പാത) ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചകങ്ങൾ (indicators) അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം ജീവനക്കാർ ഓർത്തിരിക്കണം. യാർഡിന്റെ മുഴുവൻ രൂപരേഖയും (diagram) മനഃപാഠമാക്കേണ്ടതുണ്ട്; എങ്കിൽ മാത്രമേ, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നീക്കത്തെക്കുറിച്ചോ ലൈനിനെക്കുറിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയൂ."
മറുപക്ഷം: ഓരോ യാർഡിലെയും നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തിന് മനഃപാഠമാക്കണം?
ഈ തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയില്ല. നോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ സോണൽ സെക്രട്ടറി സിംഗ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു: "എല്ലാ യാർഡുകളിലെയും നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തിന് മനഃപാഠമാക്കണം? ഒരു പ്രത്യേക യാർഡിൽ ഒരാൾക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്നതിന് പകരം, യാർഡിന്റെന്റെ ഘടന (layout) എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്."
ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂലകാരണം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം, അവർ അതിനെ മറച്ചുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. "റൂട്ട് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ, അതത് സ്റ്റേഷന്റെയും യാർഡുകളുടെയും ഡയഗ്രമുകളോ ഭൂപടങ്ങളോ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗുകൾ സ്വയം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റുകളോ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻമാരോ അല്ല ഞങ്ങൾ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ഷണ്ടർ, മറ്റ് പ്രവർത്തന ജീവനക്കാർ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എടുത്തുപറയുന്നു. മുന്നിലുള്ള ഷണ്ട് സിഗ്നൽ 'ഓഫ്' (അനുമതി നൽകുന്ന നില) ആണെങ്കിൽ പോലും, കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾക്കുള്ള 'ഓൾ റൈറ്റ്' (All Right) സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതെ ലോക്കോമോട്ടീവോ ട്രെയിനോ ചലിപ്പിക്കരുതെന്ന് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ നീക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മാനുവലായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി. ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ ഷണ്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ 'അൺവയേർഡ് ടേൺഔട്ട്സ്' (Unwired Turnouts) ബോർഡ് മറികടക്കരുതെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നീക്കങ്ങളും റെയിൽവേയുടെ വൈദ്യുത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന കേടുപാടുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അധിക സുരക്ഷാ മുൻകരുതലാണിത്.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷാ വീക്ഷണകോണിൽ ഇത്തരം മുൻകരുതലുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്; കാരണം, ഷണ്ടിംഗിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പിഴവ് യാർഡിന് പുറത്തേക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
പാളം തെറ്റലോ തടസ്സമോ ഉണ്ടായാൽ അത് റെയിൽവേ പാളങ്ങൾക്കും ട്രെയിനുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെയും പോയിന്റുകളെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ, ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേയുടെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തിരക്കേറിയ പാതകളിലെ യാത്രാ ട്രെയിനുകളുടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം.