റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം; 'സേവാ' പോർട്ടൽ പുറത്തിറക്കാന് റെയിൽവേ
പേപ്പർവർക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഓഫീസ് രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുള്ളതുമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം.
Published : October 14, 2026 at 8:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റെയിൽവേ പുതിയ ഓൺലൈൻ വെൽഫെയർ ക്ലെയിം മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം, സേവ (സാങ്ക്ഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ) പോർട്ടൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പേപ്പർ ജോലികള് ഒഴിവാക്കി, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഓഫീസ് രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുതിയ സംവിധാനം തത്സമയ ട്രാക്കിങ് പ്രാപ്തമാക്കുകയും, യോഗ്യതാ പരിശോധനകളും പേയ്മെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകളും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, ജോലിസ്ഥലത്തെ ശുചിത്വം, ജോലി എളുപ്പമാക്കൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാണ് സേവ പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഒരു മേശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഫയലുകൾ മാറ്റുന്ന പരമ്പരാഗത സംവിധാനത്തിന് പകരമായി, പ്രാരംഭ അപേക്ഷ മുതൽ അന്തിമ അനുമതി വരെ, പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ പ്രക്രിയയാണ് പോർട്ടൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ഉപഭോഗവും ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യലും കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ ക്ലെയിമുകളുടെ തീർപ്പാക്കൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം വൃത്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ സംഘടിതവുമായ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, സേവ മൂന്ന് പ്രധാന ക്ഷേമനിധി പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. കണ്ണട റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് (Spectacle Reimbursement) കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള ജീവനക്കാർ സ്വന്തം പണം മുടക്കി കണ്ണട വാങ്ങിയ ശേഷം, അതിന്റെ ബില്ലും മറ്റ് രേഖകളും ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ നിശ്ചിത പരിധി വരെയുള്ള തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് Spectacle Reimbursement എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട്, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, മൂന്ന് ജീവനക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ," റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകളും ഒറ്റത്തവണ പാസ്വേഡും (OTP) ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സിങിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവരുടെ അപേക്ഷകൾ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് യോഗ്യതാ പരിശോധനാ സംവിധാനം പരിശോധിക്കുന്നു.
ഇത് പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും തീർപ്പാക്കാത്തത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായാണ് സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുവഴി തുടർന്നുള്ള പ്രോസസ്സിങിൽ പിശകുകളും ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാലതാമസങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ടോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പ്രോസസ്സിങ് ഡെസ്കിലും ഡിജിറ്റൽ സൈൻ-ഓഫുകൾ വഴി സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരൊറ്റ ലിസ്റ്റിലൂടെ കേസുകൾ ഒരുമിച്ച് അനുവദിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം സിസ്റ്റം സ്വയമേവ ബാങ്ക് പേയ്മെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകളും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകളിൽ റിപ്പോർട്ടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പോർട്ടൽ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ ക്ഷേമ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലളിതമാക്കുന്നതിനും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃശ്യപരത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
റെയിൽവേ ഐടി സെൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ
ആശിഷ് കുമാർ, അമിത് കുമാർ, അനിൽ കുമാർ പട്ടേൽ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളോടെ നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഐടി സെൽ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആശയവൽക്കരിക്കുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.
തീർപ്പാക്കാത്ത കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനും പ്രത്യേക ക്യാംപെയിനിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പോർട്ടൽ സഹായിക്കുമെന്ന് ജനറൽ മാനേജർ നരേഷ് പാൽ സിങ് പറഞ്ഞു. ഫയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വൃത്തിയുള്ള ജോലിസ്ഥലങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ സേവനങ്ങളുടെ സുതാര്യവും വേഗതയേറിയതും തടസരഹിതവുമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും നരേഷ് പാൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
റെയിൽവേയ്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്ഥാപനം
റെയിൽവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, എൻസിആർ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പേപ്പർ രഹിത ക്ഷേമ ക്ലെയിം സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മുഴുവൻ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലും പോർട്ടൽ ഉടൻ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭം വൃത്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ സംഘടിതവുമായ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
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മെച്ചപ്പെട്ട സേവനത്തിനായി എല്ലാ സ്ഥാപന, വ്യക്തിഗത പ്രക്രിയകളും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു തുടർച്ചയായ യാത്രയാണിത്. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഫലം ആത്യന്തികമായി സിസ്റ്റം എത്ര സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു, ഓരോ തലത്തിലും അപേക്ഷകൾ എത്ര വേഗത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫ്ലോ തീർപ്പാക്കാത്ത ക്ഷേമ ക്ലെയിമുകളുടെ കുറവിന് കാരണമാകുമോ എന്നതും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ജോലി എളുപ്പമാക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
തീർപ്പാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ക്യാംപെയിനിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ സ്വച്ഛത വളർത്തുന്നതിനെയും റെയിൽവേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.പേപ്പർ ഫയലുകളുടെ ഭാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒഴിവാക്കി, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൃത്തിയുള്ളതും കടലാസ് രഹിതവുമായ വർക്ക്ഫ്ലോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സേവ പോർട്ടൽ പ്രത്യേക ക്യംപെയിന് മാൻഡേറ്റ് നേരിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.
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