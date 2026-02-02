ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടം, ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവെയിൽ അവ്യക്തത; ബജറ്റ് വിഹിത്തില് വ്യക്തത വരുത്തി റെയിൽവെ മന്ത്രി
കേരളത്തിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണുള്ളതെന്നും യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തേക്കാള് കൂടുതല് പണം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റെയിൽവെ മന്ത്രി. ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവെ സംബന്ധിച്ച് ഇ ശ്രീധരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ പ്രതികരണമില്ല.
Published : February 2, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 5:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിന് ബജറ്റിൽ 3795 കോടിയുടെ വിഹിതം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവ്. ബജറ്റിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വിഹിതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേരളത്തിനുള്ള വിഹിതത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തിയത്. കേരളത്തിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണുള്ളതെന്നും യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തേക്കാള് കൂടുതല് പണം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റെയിൽവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഏറെക്കാലമായുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അങ്കമാലി ശബരിമല പാത എന്നാവശ്യം കേന്ദ്രവും റെയിൽവെ മന്ത്രാലയവും കാര്യമായിതന്നെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികള് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് അശ്വനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. കേരള സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 111കിലോമീറ്റർ പദ്ധതി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതുപോലെ തിരുനാവായ - ഗുരുവായൂർ വരെ 35 കിലോമീറ്റർ പുതിയ പാത പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ റെയിൽവെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള 1975 കോടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളം അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റെയിൽവെ പദ്ധതികള് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതുമായി സഹരിക്കണമെന്ന് കേരളത്തോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മറ്റ് ധാരാളം പദ്ധതികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. 105 റെയിൽവേ മേല്പ്പാലത്തിന് പുറമെ അടിപ്പാതകളും നിർമിക്കാനുള്ള നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ മനപ്പൂർവമായുള്ള ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളുമാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇവയൊന്നും യാഥാർഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കൂടാതെ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ശ്രീധരനെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ചർച്ചകള് നടത്തിയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ ശ്രീധരൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയെന്നും മന്ത്രി ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവെ സംബന്ധിച്ച് ഇ ശ്രീധരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല. ഇ ശ്രീധരൻ സർവെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങളിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാത്തത്.
ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയുടെ ഗുണം കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഷൊർണൂർ - എറണാകുളം പാതയുടെ ഡിപിആർ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം - നാഗർ കോവിൽ മൂന്നാം പാതയ്ക്കുള്ള സർവെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് റെക്കോർഡ് ബജറ്റാണെന്നും കേരളത്തിന് റെക്കൊഡ് ഗുണങ്ങള് കിട്ടിയെന്നും റെയിൽവെ മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. 10,134 കോടിയാണ് ബജറ്റിൽ റെയിൽവെയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് അതിവേഗ ട്രെയിനുകള് തെലങ്കാനയ്ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ കാലങ്ങളിലെ യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകളും മന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. ഹൈദരാബാദ്-ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്-ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്-പൂനൈ ആണ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന അതിവേഗ റെയില് ഇടനാഴികള്.
