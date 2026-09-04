ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം; റൂർക്കലയിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു
ബുധനാഴ്ച രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനായി ടിറ്റിലാഗഡിൽ നിന്ന് ഹതിയ-യശ്വന്ത്പുർ എക്സ്പ്രസിൽ കയറാനായിരുന്നു യുവതി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്
Published : September 4, 2026 at 12:14 PM IST
റൂർക്കല: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇരുപതുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സ്റ്റേഷനിലെ വാൽവ് മാനായ കപിലേശ്വർ സിങ്ങിനെയാണ്(54) ഗവൺമെൻ്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായി റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒഡിഷയിലെ നുവാപഡ ജില്ലക്കാരിയായ യുവതിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. ബുധനാഴ്ച രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനായി ടിറ്റിലാഗഡിൽ നിന്ന് ഹതിയ-യശ്വന്ത്പുർ എക്സ്പ്രസിൽ കയറാനായിരുന്നു ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അബദ്ധത്തിൽ കാന്തബാൻജി-ഇസ്പാത്-ഹതിയ എക്സ്പ്രസിൽ കയറിയ ഇവർ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഹതിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ട്രെയിൻ മാറിയതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അവിടെനിന്ന് മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതോടെ റൂർക്കലയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കൺഫോം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ റൂർക്കലയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇവരുടെ തീരുമാനം.
ടിക്കറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീഡനം
വ്യാഴാഴ്ച(03-09-2026) രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ടിക്കറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി യുവതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബന്ധുക്കളും പോയ സമയത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു യുവതി നിന്നിരുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രതി കപിലേശ്വർ സിങ് യുവതിയുടെ അടുത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ തിരക്കി. കൺഫോം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രതി, ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് യുവതിയെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപമുള്ള ഓഫിസേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിന് അടുത്തുള്ള വാൽവ് റൂമിലേക്ക്(ഓപ്പറേറ്റർ റൂം) കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് മുറിയുടെ വാതിൽ അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ ശേഷം യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം പുറത്തുപറയരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രതി യുവതിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കുതറിയോടിയ യുവതി ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂവരും റൂർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ജിആർപി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി പരാതി നൽകി.
ഉടൻ നടപടിയുമായി പൊലീസ്
പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൈലാഷ് മുണ്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജിആർപി സംഘം വാൽവ് റൂമിലെത്തി പ്രതിയെ പിടികൂടി. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പ്രതിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൈലാഷ് മുണ്ട വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റെയിൽവേ കോളനിയിലാണ് പ്രതിയായ കപിലേശ്വർ സിങ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
കർശന നടപടിയുമായി റെയിൽവേ
സംഭവത്തിൽ ചക്രധർപുർ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ കർശന നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകി കപിലേശ്വർ സിങ്ങിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായി ചക്രധർപുർ ഡിവിഷൻ സീനിയർ ഡിവിഷനൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ആദിത്യ ചൗധരി അറിയിച്ചു.
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ഇയാൾക്ക് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ നിലവിൽ റൂർക്കലയിലെ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.
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