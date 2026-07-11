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തെലങ്കാനയ്‌ക്കുള്ള റെയിൽവേ ബജറ്റ് വർധിച്ചു; മൂന്ന് സിറ്റികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ വരുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി

'വികസിത് ഭാരതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക്-2047' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽ വച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

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Representational Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 7:56 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയ്‌ക്കുള്ള റെയിൽവേ ബജറ്റ് കേന്ദ്രം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്. 'വികസിത് ഭാരതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക്-2047' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഷൻ റെഡിക്കൊപ്പമാണ് എച്ച്ഐസിസിയിൽ നടന്ന 'വികസിത് ഭാരതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക്-2047' എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് പങ്കെടുത്തത്. തെലങ്കാനയിലെ നാല് ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പുതുതായി അനുവദിച്ച 7 ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇടനാഴികളിൽ മൂന്നെണ്ണം തെലങ്കാനയ്ക്ക് നൽകിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഷൻ റെഡി പറഞ്ഞു.

തെലങ്കാനയിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നത് 5,000 കോടി രൂപ

വിഭജനത്തിന് മുൻപ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനായി യുപിഎ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച റെയിൽവേ ബജറ്റ് വിഹിതം 880 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നപ്പോൾ, മോദി സർക്കാർ തെലങ്കാനയിൽ മാത്രം 5,000 കോടി രൂപയിലധികം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈദരാബാദ്- ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്- അമരാവതി, ഹൈദരാബാദ്- പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്- ബെംഗളൂർ, ബെംഗളൂരു- ചെന്നൈ റൂട്ടുകളിലാണ് പരമാവധി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഓടുക. ഇത്തരമൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പൂർണമായും മാറ്റിമറിക്കും. തെലങ്കാനയിലെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനുള്ള ബജറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത്, സംയുക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ റെയിൽവേ ബജറ്റ് 880 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം 5,454 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം ലഭിക്കുന്നു എന്നും അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് ആവർത്തിച്ചു.

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ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെക്കന്തരാബാദ് റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ ആധുനികവത്‌ക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കിഷൻ റെഡി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം 1,300 റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 260 റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. തെലങ്കാനയിലെ 40 റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കന്തരാബാദ്, നാംപള്ളി, കാസിപ്പേട്ട് റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

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TAGGED:

BULLET TRAINS CONNECTING INDIA
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAV
TELANGANA RAILWAY DEVELOPMENTS
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BULLET TRAINS CONNECTING HYDERABAD

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