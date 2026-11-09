കൊൽക്കത്തയിൽ വീണ്ടും പൊലീസ് എൻകൗണ്ടർ; 13 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന പ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ടു
ബംഗാൾ-ബിഹാർ അതിർത്തിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം(Raiganj Police Encounter). സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ പൊലീസ് എൻകൗണ്ടറാണിത്
Published : November 9, 2026 at 12:10 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ റായ്ഗഞ്ചിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി പൊലീസ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ബംഗാൾ-ബിഹാർ അതിർത്തിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ പൊലീസ് എൻകൗണ്ടറാണിത്.
നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റായ്ഗഞ്ചിലെ അബ്ദുൽഘട്ട മേഖലയിലുള്ള കുലിക് വനത്തിൽ നിന്ന് 13 വയസ്സുകാരിയുടെ അഴുകിയ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ദിലീപ് റോയ് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. കാളിപൂജ ആഘോഷങ്ങളുടെ മറവിൽ അതിർത്തി കടന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രതി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗൗരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പൊലീസ് പുലർച്ചെ പരിശോധന നടത്തി. ഇതിനിടെ ദിലീപിനെ കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് സംഘം കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതി വഴങ്ങിയില്ല. തുടർന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ വെടിയേറ്റ് പൊലീസ് വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസും തിരികെ വെടിയുതിർത്തു. വെടിയേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് നിലത്തുവീണ ദിലീപിനെ ഉടൻ തന്നെ റായ്ഗഞ്ച് മെഡിക്കൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രദേശത്തെ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായ ദിലീപിനെതിരെ റായ്ഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെ പിടികൂടാത്തതിൽ പൊലീസിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ എൻകൗണ്ടർ വാർത്തയോട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതിക്ക് അർഹിച്ച ശിക്ഷയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും, ഇത്തരം നടപടികൾ കുറ്റവാളികളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും, നിയമവ്യവസ്ഥയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും മറുവിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ എൻകൗണ്ടറാണിത്. ജൂലൈ അഞ്ചിന് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ബറൂയിപ്പൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി പ്രഭാസ് മണ്ഡൽ സമാനമായ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ഗായ്ഘട്ടയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രഹ്ലാദ് ദാസ് എന്ന 23കാരനും പൊലീസ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു.
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അന്ന് തന്നെ മുർഷിദാബാദിലെ ഷംഷേർഗഞ്ചിൽ സി.ഐ.ഡി കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന സമിയുൻ ഷെയ്ഖ് എന്നയാളും എൻകൗണ്ടറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. റായ്ഗഞ്ചിലെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പഞ്ചായത്ത്-ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ദിലീപ് ഘോഷ് രംഗത്തെത്തി. "ആരെങ്കിലും നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ നിയമം കൈയിലെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർ പൊലീസിനെ നേരിടേണ്ടി വരും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസ് നിർബന്ധിതരാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരും നിയമം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്," മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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