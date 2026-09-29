ETV Bharat / bharat

ഇരയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതി തകർക്കണം; സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഇരയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർത്തെറിയേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി 'എക്‌സിൽ' പറഞ്ഞു.

Rahul Gandhi to youth Congress women harassment government of india
Rahul Gandhi (Congress)
author img

By PTI

Published : September 29, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ ഇരയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും ബലാത്സംഗത്തിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാറുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

"സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അവരെത്തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം സ്ത്രീകൾ തെരുവിലൂടെ നടക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു; അവർ പീഡനത്തെയും ബലാത്സംഗത്തെയും ഭയക്കുന്നു. സ്‌ത്രീകളോട് വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്, ഇത് പുരുഷാധിപത്യമാണ്. ഇരയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി. ഇതിനെ തകർത്തെറിയേണ്ട സമയമാണിത്" രാഹുൽ ഗാന്ധി 'എക്‌സിൽ' പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ത്രീകളെ വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടുകയല്ല ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "നമ്മുടെ തെരുവുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക, സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ നേരിടുക, അവരെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ വേഗത്തിലും വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാതെയും ശിക്ഷിക്കുക. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും തെരുവിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

കൂടുതൽ യുവതികളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 'ജെൻ-സി' (Gen Z) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വേദനയോട് ഈ സർക്കാർ മുഖംതിരിക്കുകയാണ്; സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ ചെവികൊടുക്കൂ" പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

"സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം നിങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണ്; ഞാൻ പൂർണമനസോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകും. കുറ്റവാളിയാണ് കുറ്റക്കാരൻ, ദയവായി കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുക, സ്ത്രീകളെ വെറുതെ വിടുക" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തുക!" എന്ന സന്ദേശമടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോയും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിപ്പിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചു.

തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഒരു പാർക്കിന് സമീപം 16 വയസുകാരി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എൽഎസ്ആറിന് (ലേഡി ശ്രീ റാം കോളജ്) അടുത്തുള്ള പാർക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു. "എന്താണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം? രാത്രിയിൽ സ്ത്രീകൾ പാർക്കുകളിൽ പോകുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ആ പ്രതികരണം. ഇത് തികച്ചും വിഡ്ഢിത്തമാണ്. സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത മനസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൂ" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബീഹാറിലോ യുപിയിലോ പഞ്ചാബിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ദിവസവും കാണേണ്ടിവരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി."എന്താണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം? ശിക്ഷാനടപടികളും അവരുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തലുമാണ് പ്രതികരണമായി വരുന്നത്; ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ സമീപനമാണ്.

"സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തുക, അവരെ അവരുടെ വഴിക്കു വിടുക. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുക. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ മനോഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ മനോഭാവം മാറ്റുക. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒപ്പം ഞാനുണ്ടാകും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു. ഇത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്" കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

Also Read: ഡൽഹിയിൽ വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ വെട്ടിമാറ്റി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

TAGGED:

RAHUL GANDHI
CONGRESS
WOMEN HARASSMENT
GOVERNMENT OF INDIA
RAHUL GANDHI TO YOUTH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.