യുഎസ് സന്ദര്ശനം: ആഗോള വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ചര്ച്ചയാക്കാന് രാഹുല് ഗാന്ധി
ആഗോള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സാം പിത്രോഡ ബുധനാഴ്ച പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 2:07 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ അമേരിക്കന് സന്ദര്ശനത്തില് അദ്ദേഹം കൊളംബിയ, ചിക്കാഗോ സര്വകലാശാലകളില് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവാദങ്ങളില് പങ്കെടുക്കും. നവംബര് 17, 18 തീയതികളില് നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളില് ആഗോള വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും, ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സാം പിത്രോഡ ബുധനാഴ്ച പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
കൊളംബിയ സര്വകലാശാലയില് വച്ച് നടക്കുന്ന സംവാദത്തില് ആഗോളതലത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചര്ച്ച ചെയ്യുകയെന്ന് സാം പിത്രോഡ പറയുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി നവംബർ 18-ന് ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിലാണ്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രശസ്തനായ ഡോ. റോബർട്ട് പേപ് എന്ന പ്രൊഫസറുമായാണ് ഈ സംവാദം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഇറാൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് വളരെ സവിശേഷമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണുള്ളത്. അതിനാൽ ഈ ചർച്ച പ്രധാനമായും ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തെയും ആഗോള കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് പിത്രോഡ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്ത് വെച്ച് ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ വിമർശനങ്ങളെ പിത്രോഡ തള്ളി. ഇതൊരു അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആരെയെങ്കിലും വിമർശിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് താൻ കാണുന്ന വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിഷയം, പിത്രോഡ പറഞ്ഞു.
വിദേശത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കലാണെന്നും പറയുന്നതിൽ അർഥമില്ല. അതെല്ലാം അസംബന്ധമാണ്. വിദേശത്ത് വച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങള് പറയുന്നതുകൊണ്ട് 150 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതെന്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്? അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിലും ആഗോള തലത്തിലും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ സംവാദങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എട്ട് ബില്യൺ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, പ്രാദേശികം എന്ന് മാത്രമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. പ്രാദേശിക സംഭവങ്ങൾ ആഗോളതലത്തെയും, ആഗോള സംഭവങ്ങൾ പ്രാദേശികതലത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ആര്ക്കും കഴിയില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല.
"വിദേശത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഇന്ത്യയിലും നിങ്ങൾക്ക് അതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യവും പറയാൻ പാടില്ല. അതൊരു നുണയാണ്. അത് നടക്കില്ല. അതിനാൽ, രണ്ട് സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ തന്നെ പറയണം", പിത്രോഡ പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടും നോക്കിയാൽ യുവാക്കളായ ആഗോള നേതാക്കൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ലോകവുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്തേ തീരൂ. അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൈദരാബാദിൽ വച്ച് നടക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത് ഭാരത് ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ചും പിത്രോഡ സംസാരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 70-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, ചിന്തകർ എന്നിവർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമാകും. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, ആഗോള വെല്ലുവിളികൾ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വിദേശനയം എന്നീ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യും. തെലങ്കാന സർക്കാർ, 'പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ്', ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിദേശകാര്യ വിഭാഗം, 'ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്' എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ഈ സമ്മേളനമെന്ന് പിത്രോഡ പറഞ്ഞു
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