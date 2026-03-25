ETV Bharat / bharat

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമോ? അതിജീവിതയുടെ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

വാദം കേൾക്കുക ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം സുന്ദരേഷ്, എൻ.കെ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയടക്കം 10 പേരെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. പ്രതിയെ അടിയന്തരമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

RAHUL MAMKOOTATHIL LEGAL NEWS KERALA POLITICAL CRIME UPDATES SURVIVOR SEEKS JUSTICE NOW ANTICIPATORY BAIL CANCELLATION
സുപ്രീംകോടതി, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പീഡനക്കേസുകളിൽ ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ എംഎം സുന്ദരേഷ്, എൻകെ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുക.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി അടക്കം 10 പേരെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് രാഹുലിനെതിരെയുള്ളത്. ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയയാക്കിയ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ പ്രധാന വാദം. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും നിയമവ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കുമെന്നും പരാതിക്കാരി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

നിലവിൽ നിയമസഭാംഗമായി തുടരുന്ന രാഹുലിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. രാഹുൽ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും സാമൂഹികവിരുദ്ധരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണെന്നും പരാതിക്കാരി ആരോപിക്കുന്നു. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവന് കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്നും ഏത് നിമിഷവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ഭയമുണ്ടെന്നും അതിജീവിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി പ്രതിയെ അടിയന്തരമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെന്നാണ് അതിജീവിത സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും പ്രതി ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് രാഹുലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകും. ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സമയം മുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ വിഷയം വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പൊലീസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അന്വേഷണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും അതിജീവിതയുടെ ഹർജിയിൽ പരാമർശമുണ്ട്.

മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയതിലെ നിയമപരമായ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അതിജീവിത സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കീഴ്ക്കോടതികളുടെ ഉത്തരവുകളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി സാധാരണയായി കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പാലിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ കേസിൻ്റെ ഗൗരവവും അതിജീവിതയുടെ സുരക്ഷ ഭീഷണിയും കണക്കിലെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം എന്താകുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കിയാൽ രാഹുലിന് ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും. തുടരന്വേഷണത്തിനായി അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേസിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് പരാതിക്കാരി.

Also Read:- മയ്യഴിയുടെ മണ്ണിൽ അണ്ണൻ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ; മലയാള മണ്ണിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം പോരാട്ടത്തിന്

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHIL LEGAL NEWS
KERALA POLITICAL CRIME UPDATES
SURVIVOR SEEKS JUSTICE NOW
ANTICIPATORY BAIL CANCELLATION
APEX PANEL HEARS PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.