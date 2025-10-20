ദീപാവലി സ്പെഷൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒപ്പം കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി; വിവാഹത്തിന് മധുരം നൽകാൻ കാത്തിരിപ്പാണെന്ന് ഹോട്ടലുടമ
ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ ഘണ്ടേവാല മധുരപലഹാരക്കടയിൽ ഇമാർട്ടിയും ബസാൻ ലഡുവും ഉണ്ടാക്കി ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി.
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി മധുരങ്ങളായ ഇമാർട്ടിയും ബസാൻ ലഡുവും ഉണ്ടാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം. ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഘണ്ടേവാല മധുരപലഹാരക്കടയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുക്കളയിലെത്തി ഇമാർട്ടിയും ബസാൻ ലഡുവും ഉണ്ടാക്കാൻ കടക്കാരനൊപ്പം കൂടിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ വൈറലായി.
ദീപാവലിയുടെ യഥാർഥ മധുരം പാത്രങ്ങളിലല്ല, ബന്ധങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. "ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഘണ്ടേവാല മധുരപലഹാരക്കടയിൽ ഇമാർട്ടിയും ബസാൻ ലഡ്ഡുവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ഐക്കോണിക് കടയുടെ മധുരം അതേപടി തുടരുന്നു. ശുദ്ധവും, പരമ്പരാഗതവും, ഹൃദയസ്പർശിയും"- രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ദീപാവലി എങ്ങനെ ആഘോഷമാക്കുന്നു എന്ന വീഡിയോ പങ്കുവക്കാൻ പറഞ്ഞതിനൊപ്പം ഏവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകളും രാഹുൽ ഗാന്ധി നേർന്നു. "ഇന്ത്യ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിളക്കുകളാൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ, എല്ലാ വീട്ടിലും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചം പരക്കട്ടെ" എന്ന് ദീപാവലി ദിനത്തിൽ എക്സിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന് ധാരാളം പരിശ്രമവും കഴിവും വേണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. വീഡിയോയിൽ കടയുടമ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് സംസാരിക്കുന്നതും കാണാം. അവർ തൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്കും അച്ഛനും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുമ്പോള് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കടയുടമ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കടയുടമ പറഞ്ഞു.
