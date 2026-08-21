കേസ് എടുക്കാതെ മടങ്ങില്ല; പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഇരയുമായി ഡിസിപി ഓഫിസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഡിസിപി ഓഫിസിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു
Published : August 21, 2026 at 12:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ സമരത്തിന് നേരെ പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചെന്ന സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകാൻ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. പെല്ലറ്റ് ഗൺ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി സാഹിൽ ലോചബിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. വിദ്യാർഥിയുടെ പരാതിയിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ടിറങ്ങിയത്.
ആദ്യം മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വിദ്യാർഥിയും എത്തിയത്. എന്നാൽ അവിടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഡിസിപി (സെൻട്രൽ) ഓഫിസിലേക്ക് എത്തിയത്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ മടങ്ങില്ലെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം. ഡിസിപി ഓഫിസിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗം
ജൂലൈ 20ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന 'സൻസദ് ചലോ' മാർച്ചിനിടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. സമാധാനപരമായി നടന്ന സമരത്തിന് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് വിദ്യാർഥികളെ നേരിടാൻ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം ഉയർന്നത്. 19കാരനായ സാഹിൽ ലോചബ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പെല്ലറ്റ് ഗൺ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. സാഹിലിൻ്റെ കണ്ണിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. എയിംസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.
എന്നാൽ സമരക്കാർക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും വിശദീകരണം. പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ പാർലമെൻ്റിൽ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മറുപടി തേടി കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം പാർലമെൻ്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ ജൂലൈ 24ന് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ നേരിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പൊലീസിൻ്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പെല്ലറ്റുകൾ പുറത്തെടുത്തതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, സമരക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തോടെ സമരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമം വീണ്ടും ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കർശന നടപടികളുടെയോ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയോ പൂർണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കർശന നിലപാട് പൊലീസിനും സർക്കാരിനും വലിയ സമ്മർദമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായി പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാകൂ.
അതുവരെ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം. ജനാധിപത്യപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയം പാർലമെൻ്റിലടക്കം ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറെടുക്കുകയാണ്. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാനാണ് സാധ്യത.
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