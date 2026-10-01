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"മുഖ്യമന്ത്രി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല", രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എത്തി, 30-ലധികം കുട്ടികൾ മരിച്ച ബാലാഘട്ട് സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പകർച്ചവ്യാധിയെത്തുടർന്ന് 30-ലധികം കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവം നേരിട്ടറിയാൻ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മധ്യപ്രദേശിലെ ബാലാഘട്ടിൽ

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30-ലധികം കുട്ടികൾ മരിച്ച ബാലാഘട്ട് സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് (ANI)
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By PTI

Published : October 1, 2026 at 4:14 PM IST

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ബാലാഘട്ട് (മധ്യപ്രദേശ്): ഗോത്രവർഗ മേഖലയായ ബാലാഘട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ പടർന്നുപിടിച്ച പകർച്ചവ്യാധിയെത്തുടർന്ന് 30-ലധികം കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവം നേരിട്ടറിയാൻ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യാഴാഴ്ച പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു. അയൽ സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോണ്ടിയയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം അവിടെനിന്ന് റോഡ് മാർഗമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബാലാഘട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ബാലാഘട്ട് ജില്ലയിലെ ബൈഹാർ തെഹ്‌സിലിലുള്ള ജഗ്ല ഗ്രാമത്തിലെത്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മരിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

ബാലാഘട്ട് സന്ദർശന വേളയിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. ജഗ്ല ഗ്രാമത്തിലെ ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട അദ്ദേഹം, പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ അതീവ ദയനീയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. "ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് എനിക്ക് കടുത്ത മാനസികവിഷമം തോന്നി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ജനങ്ങളെ ഇവിടെ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടും ദുരന്തബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ഈ ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിക്കും. ബിജെപി സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ച വനാവകാശ നിയമം കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്," രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും കൃത്യമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുമാണ് മേഖലയിൽ രോഗങ്ങൾ പടരാൻ കാരണമായതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് പരാതിപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടമരണം നടന്നിട്ടും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയോ മറ്റ് മന്ത്രിമാരോ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാത്തതിനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത ഇടത്ത് രാഹുൽ എത്തി

കുട്ടികളുടെ കൂട്ടമരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാരും ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എം.പി കോൺഗ്രസ് മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ അഭിനവ് ബരോലിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരിട്ടെത്തിയത്.

ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 85 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബിർസ ബ്ലോക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി 'ബൈഗ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുപ്പതിലധികം ഗോത്രവർഗ കുട്ടികൾ പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത്.

കുട്ടികളുടെ കൂട്ടമരണം നടന്നിട്ടും മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളോ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജലവും വനവും മണ്ണും തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബിജെപിയുടെ ഇരട്ട എൻജിൻ സർക്കാർ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെ ഓർക്കുന്നതെന്നും, വികസനകാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് തുറന്നടിച്ചു.

കുടിവെള്ള ക്ഷാമം, കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ്, മലേറിയ, അഞ്ചാംപനി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടും കൃത്യമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളോ ചികിത്സയോ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പരാതിപ്പെട്ടു.

രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും പ്രതിരോധവുമായി ബിജെപി

അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് വിളിച്ച് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. സ്വന്തം മണ്ഡലമായിരുന്ന വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി മധ്യപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ, വിഷയം മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സർവേയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. കൂടാതെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 13-ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തടയുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അതീവ സുരക്ഷയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

BALAGHAT DISEASE CHILD DEATH
RAHUL GANDHI
BJP
MADHYAPRADESH GOVERNMENT
RAHUL GANDHI BALAGHAT VISIT

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