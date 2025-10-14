ETV Bharat / bharat

'ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ദലിതരുടെ പ്രശ്‌നം'; ഐപിഎസ് ഓഫിസറുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

വൈ പുരണ്‍കുമാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

Congress leader and Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi pays condolences to the family members of late Haryana IPS officer Y. Puran Kumar, who died by suicide, at his residence in Chandigarh Tuesday, October 14, 2025. (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 8:30 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാന ഐപിഎസ് ഓഫിസര്‍ വൈ പുരണ്‍കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ലെന്നും, മറിച്ച് എല്ലാ ദലിതരുടെയും പ്രശ്‌നമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വൈ പുരണ്‍കുമാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതികരണം.

കേസിൽ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സൈനിയോടും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. “ഇതൊരു ദുരന്തമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി. പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വൈ പുരൺ കുമാറിന് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് പിതാവിനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. അവർ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഒരു ദലിതനായതിനായല്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോവീര്യം തകര്‍ക്കാന്‍ വർഷങ്ങളായി മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യവസ്ഥാപിതമായ വിവേചനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനും പ്രശസ്‌തിക്കും കോട്ടം വരുത്താനും അവര്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ദലിതര്‍ എത്ര വിജയിച്ചാലും ബുദ്ധിമാനായാലും അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമെന്ന തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയോടും നടപടി എടുക്കാൻ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയില്‍ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്." രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊരു അന്തസുണ്ട്. ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ ജാതീയപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും കരിയര്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്‌തു. അതുകൊണ്ട് മരണശേഷം എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനം നൽകണം. ഈ കേസ് ഒരു സെന്‍സിറ്റീവ് കേസാണ്.

അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഡിജിപിയാണ് സർവീസിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മേല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ജാതീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുരൺ കുമാറിനെതിരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ കെട്ടിച്ചമച്ച വ്യാജകേസിനെിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പുരണ്‍ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയില്‍ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും എടുക്കാത്തതില്‍ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. മരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ജാതീയപരമായി ഉപദ്രവിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌തിരുന്നു.

കേസിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഹരിയാന സര്‍ക്കാര്‍ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിജിപി) ശത്രുജീത് കപൂറിനെ അവധിയിൽ അയയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ചൊവ്വാഴ്‌ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പ്രകാരം കപൂറിൻ്റെ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓം പ്രകാശ് സിങിന് നിലവിലുള്ള ഹരിയാന പോലീസ് ഹൗസിങ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് പുറമെ ഹരിയാന ഡിജിപിയുടെ അധിക ചുമതല നൽകിയതായി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

റോഹ്തക്കിലെ അന്നത്തെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന നരേന്ദ്ര ബിജാർനിയയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥലം മാറ്റിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവവികാസം. ഹരിയാനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സമ്മതം നൽകിയിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യ നടന്ന് എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷവും മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

