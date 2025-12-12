ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങള് ശ്വാസകോശ രോഗികളായി മാറുന്നു, പാര്ലമെന്റില് വായുമലിനീകരണ വിഷയം ഉയര്ത്തി രാഹുല്
വായുമലിനീകരണം ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും ഇത് എല്ലാവരെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുവെന്നും രാഹുല്. വിഷയത്തില് വ്യവസ്ഥാപരമായ ചര്ച്ചകള് വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
Published : December 12, 2025 at 3:01 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ വിഷയം ലോക്സഭയിലുയര്ത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. വിഷയത്തില് പാര്ലമെന്റില് വ്യവസ്ഥപരമായ ചര്ച്ച വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്നാണ് ശൂന്യവേളയില് സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിളിച്ചത്. വിഷയം കക്ഷി ഭേദമന്യേ ഏവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയം ലോക്സഭയില് ചര്ച്ചാ ചെയ്യാമെന്ന് സര്ക്കാര് സമ്മതിച്ചു. രാജ്യത്തെ വന്നഗരങ്ങള് വിഷവായുവിന്റെ ആവരണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും രാഹുല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " most of our major cities are living under a blanket of poisonous air. millions of children are getting lung disease. their future is being destroyed. people are getting cancer. older people are struggling to… pic.twitter.com/hBRzfOb0rB— ANI (@ANI) December 12, 2025
ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങള് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. അവരുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകള് അര്ബുദ ബാധിതരാകുന്നു. പ്രായമാവര് ശ്വാസം മുട്ടു കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും യോജിക്കുമെന്നും രാഹുല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിഷയത്തില് സഭ ഐക്യത്തോടെ തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതൊരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര വിഷയമല്ല. സഭയിലെ ഏവരും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ വിഷയത്തില് ഒന്നിച്ച് നില്ക്കണം. ഇതിന്റെ കേട് നമ്മുടെ ജനങ്ങള്ക്കാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില് നാം സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഹുല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നഗരങ്ങളിലെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാന് സര്ക്കാര് പദ്ധതികള് വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സര്ക്കാര് അത്തരമൊരു പദ്ധതിയുണ്ടാക്കിയാല് സഹകരിക്കാന് പ്രതിപക്ഷം ഒരുക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ നഗരത്തിനും വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഓരോ പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിക്കണമെന്നും രാഹുല് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ജനങ്ങള്ക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിഷയത്തില് സര്ക്കാര് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരണ് റിജിജു രാഹുലിനെ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ലോക്സഭയുടെ ബിസിനസ് ഉപദേശക സമിതിസമയം അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല് തന്നെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളില് സര്ക്കാര് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളടക്കമുള്ളവ സ്വീകരിക്കും. വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാമെന്നും കിരണ് റിജിജു വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ വിഷയത്തില് സഭയില് ചില ചര്ച്ചകള് നടന്നിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങള് മാറ്റണമെന്നും ബീജിങ് ശൈലിയിലുള്ള വായു ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും അംഗങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശൂന്യവേളയിലായിരുന്നു അംഗങ്ങള് ഇക്കാര്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചത്.
ഡല്ഹിയില് നിലവില് വര്ധിച്ചു വരുന്ന ഉയര്ന്ന മലീനീകരണം കണക്കിലെടുത്താണ് അംഗങ്ങള് ഇക്കാര്യം സഭയില് പരമാര്ശിച്ചത്. വിഷവായു രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വന് പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുകയാണെന്നും അടിയന്തര നടപടികള് വേണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം സമ്മേളനം മറ്റ് നഗരങ്ങളില് വച്ച് നടത്താനുള്ള ആലോചനകള് ആരംഭിക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.