'എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നാണ്'; ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനും സിവില് സൊസെറ്റിക്കും രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ചായ സല്ക്കാരം
ചായ സൽക്കാരത്തിന് ശേഷം നേതാക്കളും എംപിമാരും വിദ്യാർഥി-സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് രാഹുല് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 4:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെയും സിവിൽ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളെയും ചായ സൽക്കാരത്തിന് തൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ചായ സല്ക്കാരം.
ചായ സൽക്കാരത്തിന് ശേഷം നേതാക്കളും എംപിമാരും വിദ്യാർഥി-സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് രാഹുല് പറഞ്ഞു. "ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളെയും പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെയും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളെയും സിവിൽ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകരെയും ചായ സൽക്കാരത്തിനായി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നു ഈ മുന്നേറ്റം അവിശ്രമം തുടരുകയും ചെയ്യും" രാഹുല് ഗാന്ധി എക്സില് അറിയിച്ചു.
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സുനേഹ്രി ബാഗ് റോഡിലെ ഗാന്ധിസ് അഞ്ച് വസതിയിലേക്കാണ് നേതാക്കളെ ചായസൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുക്കുതെന്ന് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. 'വോട്ട് ചോർച്ച'യ്ക്കെതിരായ സംയുക്ത പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ സല്ക്കാരത്തില് നടക്കും. വോട്ട് ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ വരെ എത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ സഖ്യം ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള മാർച്ച് നടത്തുകയും എസ്ഐആർ നടപടികളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളിലെയും ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്ഐആർ നടപടികളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് സിഇസിയുടെ രാജി പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയാണ്. പതാകകളും പോസ്റ്ററുകളുമേന്തിയ വൻ ജനക്കൂട്ടം മധ്യ ഡൽഹിയിലെ കാനോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി.
ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർക്ക് പുറമെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി, സിപിഐ നേതാവ് ഡി. രാജ, സിപിഎം നേതാവ് എം.എ. ബേബി, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, എൻസിപി-എസ്സിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ തുടങ്ങിയവരും ഈ റാലിയിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഭഗവാൻ ദാസ് റോഡിലെ ഒരു ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും, അതേ റോഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിൽ അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി.
തുടർന്ന്, 'ഇന്ത്യ'സഖ്യത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഹർജി സമർപ്പിക്കാനായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി. ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ , മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരെ ഈ കേസിൽ കക്ഷികളാക്കിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
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