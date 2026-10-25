പഞ്ചാബിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്; നവംബർ ആദ്യവാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര, എഎപിക്കെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കും
മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനവും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ
Published : October 25, 2026 at 10:16 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ (എഎപി) നേരിടുന്നതിനായി ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നവംബർ ആദ്യവാരം പഞ്ചാബിലെത്തും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന 'പഞ്ചാബ് യാത്ര'യോടെ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില, കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിയാകും എഎപി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം നടത്തുക എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ പഞ്ചാബ് സന്ദർശിക്കാനായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി (എസ്ഐആർ) ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ റാലി കണക്കിലെടുത്ത് സന്ദർശനം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനവും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ
പഞ്ചാബിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനവും മോശം ക്രമസമാധാന നിലയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങളാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം. കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും ഉയർത്തിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം അനുകൂലമാണെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിന്റെ ഐക്യം പ്രകടമാകുമെന്നും പഞ്ചാബിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ഹിന കവാരെ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം വിവരങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദർശനത്തിനുള്ള അനുയോജ്യമായ സമയം നവംബർ ആദ്യവാരമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കിവരികയാണെന്നും ഹിന കവാരെ അറിയിച്ചു.
പഞ്ചാബിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് തെളിവായി സമീപകാല സംഭവങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ ജഗ്രാവിൽ കബഡി താരം സർദാർ തേജ്പാൽ സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം. സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസിന് സമീപത്തായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നതെന്നും പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒക്ടോബർ 13ന് മാൻസയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകൻ പർവീന്ദർ സിങ് ഝോട്ട കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവും ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്ര ദൽവി പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനവും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട്. ജനങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതൃപ്തരാണെന്നും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രവീന്ദ്ര ദൽവി അവകാശപ്പെട്ടു.
കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഒക്ടോബർ 26ന് പഞ്ചാബിൽ
സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്നും ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നു. അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പർഗത് സിങ്ങിനെ നിയമിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ.
ലോക്സഭാ എംപി അമരീന്ദർ രാജ വാറിങ്ങിന് പകരക്കാരനായാണ് പർഗത് സിങ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ചന്നിയും അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അധികാര തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിഷ്പക്ഷ മുഖമായാണ് പർഗത് സിങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതായും വിവിധ എഐസിസി, സംസ്ഥാനതല പരിപാടികളിൽ നേതൃത്വം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഹിന കവാരെ പറഞ്ഞു. ഏതാനും ദിവസത്തെ അറിയിപ്പിൽ പോലും വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സംസ്ഥാന ഘടകം തയ്യാറാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഞ്ചാബിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദിഷ്ട യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എഐസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഒക്ടോബർ 26ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തും. മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം വിവിധ യോഗങ്ങൾ നടത്തും.
യാത്രയിൽ ഉയർത്തേണ്ട പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ യോഗത്തിനും വേണുഗോപാൽ നേതൃത്വം നൽകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പൊതുരൂപം തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടത്തും.
2027 ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പഞ്ചാബ് യാത്ര പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.
ചന്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രചാരണ സമിതി ഒക്ടോബർ 22ന് പർഗത് സിങ്ങുമായും മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായും ചേർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 21 വരെ നടത്തിയ അഞ്ചുദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ യോഗം. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങളിലും മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ പാർട്ടി നേതാക്കൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ബിജെപി-അകാലിദൾ സഖ്യസാധ്യതയും ഇന്ത്യാ സഖ്യ റാലിയും ചർച്ചയിൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപിയും ശിരോമണി അകാലിദളും വീണ്ടും സഖ്യത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചാബിൽ ബിജെപി നടത്തിയ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നവീനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ഈ ചർച്ചകൾക്ക് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. 2027ൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന സൂചനയും അമിത് ഷാ നൽകിയിരുന്നു.
ബിജെപിയും അകാലിദളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നാണ് ഹിന കവാരെയുടെ പ്രതികരണം. ഇരുപാർട്ടികളും സഖ്യത്തിലായാൽ അത് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ റാലിയിൽ പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തവും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വിലയിരുത്തും. എസ്ഐആർ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹിന കവാരെ പറഞ്ഞു.
ബൂത്തുതല പ്രവർത്തകർ ഇത്തവണ ജാഗ്രത പുലർത്തിയതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ റാലിയിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം.
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