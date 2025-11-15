'ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ചവര്ക്ക് നന്ദി, ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം തുടരും': രാഹുല് ഗാന്ധി
ബിഹാറിലെ വോട്ടര്മാരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി രാഹുല് ഗാന്ധി. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം.
പട്ന: ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത വോട്ടര്മാര്ക്ക് നന്ദിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എക്സിലൂടെയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പാര്ട്ടിയും മുന്നണിയും വിലയിരുത്തും. ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം തുടരുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തുടക്കം മുതല് നീതി പൂര്വ്വമല്ലാതിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തങ്ങള്ക്ക് വിജയിക്കാനായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബിഹാറില് മഹാസഖ്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ തകര്ത്തെറിഞ്ഞായിരുന്നു എന്ഡിഎയുടെ വിജയം. 243ല് 200 സീറ്റുകളും പിടിച്ചാണ് എന്ഡിഎ ഇത്തവണ ഭരണത്തിലേറിയത്.
मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2025
बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था।
यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस…
എസ്ഐആര്, വോട്ട് ചോരി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യം തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നാണ് എന്ഡിഎ വീണ്ടും സീറ്റുറപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലികളും എന്ഡിഎ വിജയത്തിന് കരുത്തായെന്ന് വേണം കരുതാന്.
അതേസമയം 80ലധികം സീറ്റുകള് പിടിച്ചടക്കിയാണ് ബിജെപിയുടെയും ജെഡിയുവിന്റെ വിജയം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള് ഇരട്ടി സീറ്റുകള് നേടിയാണ് ജെഡിയും കരുത്ത് കാട്ടിയത്. ബിജെപിയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള് സീറ്റുണ്ട്. എല്ജെപിക്കും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ സീറ്റിലൊതുങ്ങിയ എല്ജെപി ഇത്തവണ 20ലധികം സീറ്റില് ജയം.
ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം: ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് എന്ഡിഎ അട്ടിമറി വിജയം സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയിലല്ല ഈ വിജയമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എസ്ഐആറിലൂടെ നേടിയതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു.
നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ബിജെപി സഖ്യം വിജയിച്ചു. മഹാസഖ്യത്തിന് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഈ ഫലം നിരവധി കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സിപിഎം അവിടെ ഒരു സീറ്റ് നേടി. ഇടതുപക്ഷം ആകെ 5 സീറ്റുകൾ നേടി.
ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കാമെന്ന്" സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഷാമിക് ലാഹിരി പറഞ്ഞു. 36 ലക്ഷത്തോളം പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് വോട്ടുകളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചൂവെന്ന് കൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒഴിവാക്കലിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബൂത്ത് അധിഷ്ഠിത ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരൂവെന്നും" ഷാമിക് പറഞ്ഞു.
