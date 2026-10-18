‘വോട്ട് മോഷണത്തിന് മോദിയും അമിത് ഷായും ഗ്യാനേഷ് കുമാറും നീതിക്ക് മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടിവരും’; ഗോവ സംരക്ഷണ യാത്രയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി
2027-ലെ ഗോവ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 27 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്
By PTI
Published : October 18, 2026 at 7:09 PM IST
പനാജി: വോട്ട് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും നീതിക്ക് മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഗോയ് രാഖോൺ യാത്ര’യിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞായറാഴ്ച മാർഗാവോയിൽ നടന്ന യാത്രയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു.
വോട്ട് മോഷണത്തിന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നേതൃത്വം നൽകുകയും മോദിയും അമിത് ഷായും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകരാണ് കോൺഗ്രസെന്നും തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോദിയും അമിത് ഷായും ഗ്യാനേഷ് കുമാറും തങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒരുകാലത്ത് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടാൻ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
LIVE: Goy Rakhonn Yatra | Calconda to Margao, Goa https://t.co/zqu1ZewmjM— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 18, 2026
2027-ലെ ഗോവ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച 27 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ജനസമ്പർക്ക യാത്രയുടെ ഭാഗമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗോവയിലെത്തിയത്. ദബോലിം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം മാർഗാവോയിലെ യാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്നു. യാത്രയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർഗാവോ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. എഐസിസി ഗോവ ചുമതലയുള്ള മണിക്രാവു താക്കറെ, സഹചുമതലയുള്ള ഡോ. അഞ്ജലി നിംബാൽക്കർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യൂറി അലിമാവോ, ഗോവ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ഗിരീഷ് ചോഡങ്കർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു.
LIVE: LoP Shri @RahulGandhi | Goy Rakhonn Yatra | Calconda to Margao, Goa https://t.co/NB2UwPar0G— Congress (@INCIndia) October 18, 2026
40 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ 27 ദിവസത്തെ യാത്ര
യൂറി അലിമാവോയുടെയും ഗിരീഷ് ഗിരീഷ് ചോദങ്കറിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ആരംഭിച്ച ‘ഗോയ് രാഖോൺ യാത്ര’ ഇന്നാണ് സമാപിച്ചത്. ഗോവയിലെ 40 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയും യാത്ര കടന്നുപോയി. പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ പ്രതിനിധികളുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലടക്കം ജനപിന്തുണ വർധിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 2027-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമായാണ് ഈ യാത്രയെ പാർട്ടി കാണുന്നത്.
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ഗോവയുടെ ഭൂമി, പരിസ്ഥിതി, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, തനതായ സ്വത്വം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ‘ഗോയ് രക്ഷോൺ യാത്ര’യെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഭൂമി കൈയേറ്റം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, അഴിമതി, പൊതുസുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കിടെ പാർട്ടി ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
𝐆𝐨𝐲 𝐑𝐚𝐤𝐡𝐨𝐧𝐧 𝐘𝐚𝐭𝐫𝐚: 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞. https://t.co/swUWg9MIkp— Congress (@INCIndia) October 18, 2026
ഗോവയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ചു. വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാനും വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും യാത്ര സഹായിച്ചതായി പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. 2027-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യാത്രയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന പൊതുസമ്മേളനം പാർട്ടിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
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