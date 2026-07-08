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'സർക്കാർ കണ്ണടച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു'; ആവർത്തിച്ചുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽ നിന്നോ വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു നടപടിയും രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

RAHUL GANDHI NARENDRA MODI SCAMS IN NEET NET EXAM RAHUL GANDHI CRITICIZES GOVT
Rahul Gandhi (IANS)
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By PTI

Published : July 8, 2026 at 5:25 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി-നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ആവർത്തിച്ചുള്ള പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിട്ടും സർക്കാർ കണ്ണടച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയ കഷ്‌ടപാടിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഒരു വിലയുമില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽ നിന്നോ വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു നടപടിയും ഇതിനെതിരെ ഈ രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യുജിസി-നെറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർന്ന് ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ യുജിസി-നെറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 100 പേജുള്ള ഒരു പിഡിഎഫ് പ്രചരിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

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ഈ പിഡിഎഫ് ചോദ്യപേപ്പർ ക്രമീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് എൻടിഎയിൽ മാത്രം ലഭ്യമാവുന്നവയാണ്. പിഡിഎഫിലെ ഏകദേശം 90 ചോദ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സോഷ്യോളജി ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളുമായി പൊരുതപ്പെടുന്നവയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ 2.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സിഎസ്ഐആർ-നെറ്റ്, എച്ച്ടിഇടി, എഡിഎ തുടങ്ങിയ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ നൽകാമെന്ന് അതേ നെറ്റ്‌വർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.

നീറ്റ് നെറ്റ് എന്നീ പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഴിമതികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടും മോദി സർക്കാർ കണ്ണടച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണ്. ആർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും ഉറങ്ങാതെ പഠിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിന് അവർ ഒരു വിലയും നൽകുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഇത്രയും വലിയ അഴിമതി ഇവിടെ നടന്നിട്ടും ദേശീയതല ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന എൻടിഎയിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ അഴമതിക്കെതിരെ ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തില്ല. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരിക്കലും നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റത്തിനായ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളു. അത് നമുടെ കൂട്ടായ ശബ്‌ദമാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിധ്വനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI
NARENDRA MODI
SCAMS IN NEET NET EXAM
RAHUL GANDHI CRITICIZES GOVT
RAHUL ON SCAMS IN NEET NET EXAM

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