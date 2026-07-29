ഡല്ഹിയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം; അമിത് ഷാ രാജിവെക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി, രാഹുൽ സ്വന്തം കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയെന്ന് റിജിജു
പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ തനിക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു.
Published : July 29, 2026 at 7:37 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡൽഹിയിൽ ജൂലൈ 20-ന് നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേരെ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടിയെച്ചൊല്ലി ലോക്സഭയിലും പുറത്തും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണെന്ന് ആരോപിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, അദ്ദേഹത്തെ പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, തെളിവുകളില്ലാതെ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും പാർലമെന്ററി മര്യാദകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വന്തം കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും ബി.ജെ.പിയും തിരിച്ചടിച്ചു.
ലോക്സഭയിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ സംസാരിക്കവേയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെ ആദ്യം രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. 'സൻസദ് മാർച്ചി'നിടെ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ആണി തറച്ച ലത്തികളും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. എയിംസ് നൽകിയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന്, പെല്ലറ്റേറ്റ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്നുകിൽ ഈ അക്രമത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണെന്ന് കരുതേണ്ടിവരും; അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അജ്ഞനായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ആദ്യത്തേതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണ്, രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിൽ അയോഗ്യനാണ്, രണ്ടു സാഹചര്യത്തിലും അമിത് ഷാ പദവിയിൽ തുടരാൻ അർഹനല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വാദിച്ചു.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We will ensure that every student who was beaten... gets justice... and the people who shot our people with pellet guns will be punished... We have collected all the videos and photographs, and know the police officers who have… pic.twitter.com/mDrra4ajOu— ANI (@ANI) July 29, 2026
പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ തനിക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു. മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ബിജെപിയോടോ ആർഎസ്എസിനോടോ മാപ്പ് പറയാൻ താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കായി ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കടമയാണെന്നും, സംഭവത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും അമിത് ഷാ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
VIDEO | Delhi: Reacting to Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi's speech in the Lower House, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " we are all very disappointed because we expect the leader of the opposition in the lok sabha to speak well and raise… pic.twitter.com/eSUGpuNKLH— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2026
അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുതകൾ പോലും അറിയാതെ സംസാരിക്കുന്ന രാഹുലിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പരിതാപം തോന്നുന്നുവെന്ന് പരിഹസിച്ചു. ഒരു സ്ഥലത്ത് വെടിവെയ്പ്പിനോ മറ്റ് അടിയന്തര നടപടികൾക്കോ ഉത്തരവിടുന്നത് അവിടുത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റോ എസ്.ഡി.എമ്മോ ആണെന്നും, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ മറ്റ് മന്ത്രിമാരോ അല്ലെന്നുമുള്ള പ്രാഥമിക നിയമം പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അറിയില്ലെന്ന് റിജിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പേപ്പർ ലീക്ക് ബില്ലിന്മേൽ കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെയ്ക്കുന്നതിന് പകരം പാർലമെന്ററി വിരുദ്ധ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് രാഹുൽ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് സംബിത് പാത്രയും പ്രതികരിച്ചു. ജൂലൈ 20-ലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ വെടിവെപ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, ആരും അതിനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, തെളിവുകളില്ലാതെ രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി നൽകവേ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്തുവരികയും പാർലമെന്ററി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലെന്ന് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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