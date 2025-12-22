സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു; വിമർശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
വൈസ് ചാൻസലറെ മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയിൽ പെട്ടയാളാണെന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
Published : December 22, 2025 at 7:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ നിയന്ത്രണം ആർഎസ്എസ് ക്രമേണ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്. വിദ്യാർഥികളാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും കോണ്ഗ്രസ് എക്സിൽ വ്യക്തമാക്കി.
"ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർഥികളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ആർഎസ്എസ് അവിടെ ക്രമേണ സ്ഥാപന നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സിലബസും ഗവേഷണവും പോലും ആർഎസ്എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്'' - കോണ്ഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം സുപ്രീം കോടതിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആർഎസ്എസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആർഎസ്എസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പിടിച്ചെടുത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആർഎസ്എസിൻ്റെ പദ്ധതി.
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने 'जनसंसद' में Indian Statistical Institute के छात्रों से मुलाकात कर, अनेक मुद्दों पर चर्चा की।— Congress (@INCIndia) December 21, 2025
Indian Statistical Institute कोई सामान्य संस्थान नहीं है, लेकिन छात्रों ने बताया कि वहां धीरे-धीरे संस्थागत रूप से RSS का कब्ज़ा हो रहा है।… pic.twitter.com/PfoiiHOrv9
വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് കാണുന്നത്. വൈസ് ചാൻസലറെ മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ, കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ, ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയിൽ പെട്ടയാളാണെന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.
"ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അറസ്റ്റ്, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അറസ്റ്റ് എന്നിവ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും ആർഎസ്എസിനെയും എതിർക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെയും സിബിഐ, ഇഡി, ആദായനികുതി വകുപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആക്രമിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും തുല്യരാണെന്ന ആശയമാണ് ആർഎസ്എസിനെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത്. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയും, അവർ ഏത് മതത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായാലും ഏത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായാലും ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായാലും തുല്യരായിരിക്കണമെന്ന ആശയ സമത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളാണ് ഏല്ലാത്തിനും മുകളിലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിബി-ജി റാം ജി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പാർലമെൻ്റിലെ കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പിലും പാസാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഒപ്പു വച്ചതോടെയാണ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഗാന്ധിയുടെ പേര് മാറ്റിയതിൽ കോണ്ഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
