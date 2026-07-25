പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജ്യത്തെ അടച്ചുപൂട്ടാം, പക്ഷേ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാനാകില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചും ഭക്ഷണവിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയുമാണ് സർക്കാർ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
By ANI
Published : July 25, 2026 at 11:49 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ മെട്രോകളും റോഡുകളും കടകളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ അവർക്കെതിരെ ക്രൂരമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. മെട്രോ സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചും റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചും കടകൾ അടപ്പിച്ചും ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചും ഭക്ഷണവിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയുമാണ് സർക്കാർ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച മാത്രം തടയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
मेट्रो बंद करो।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
रास्ते बंद करो।
दुकानें बंद करो।
Internet बंद करो।
खाना बंद करो।
अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।
बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।
ജൂലൈ 20ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങളെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അപലപിച്ചു. സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നീതിക്ക് പകരം പെല്ലറ്റുകളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സാഹിൽ എന്ന യുവാവിൻ്റെ വീഡിയോയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ദേശീയ പതാകയേന്തി ന്യായമായ പരീക്ഷയും തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലവും മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹിലിന് നേരെ പൊലീസ് തോക്കുചൂണ്ടുകയും പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ സ്വേച്ഛാധിപത്യമല്ലെന്നും, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ക്രൂരതയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിനിടെ, പ്രതിഷേധക്കാർക്കും പൊലീസിനുമിടയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ, അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ, അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 118ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അറുപതോളം പ്രതിഷേധക്കാർക്കും സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രാജ്യവ്യാപകമായി നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദം കത്തിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
നിയമഭേദഗതിയുമായി കേന്ദ്രം
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2024ലെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ്) നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി. നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ പാർലമെൻ്റിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ബിൽ ജൂലൈ 27 തിങ്കളാഴ്ച പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എക്സിലൂടെ വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പുതിയ കരട് ബിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിലും രാജ്യത്തെ മത്സര പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക് നടത്തിവന്ന 26 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മേദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ.പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന വാങ്ചുകിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
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