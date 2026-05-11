പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം പരാജയത്തിൻ്റെ തെളിവ്; മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
സ്വർണം വാങ്ങരുത്, വിദേശയാത്ര ഒഴിവാക്കണം, പെട്രോൾ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം, പാചകവാതകം മിതമായി ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചത്
Published : May 11, 2026 at 2:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് കാലത്തിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം. ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സിപിഐയുമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
സർക്കാർ പരാജയം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു
സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം ജനങ്ങളുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമർശനവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരാജയങ്ങളുടെ തെളിവാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമം
സ്വർണം വാങ്ങരുത്, വിദേശയാത്ര ഒഴിവാക്കണം, പെട്രോൾ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം, പാചകവാതകം മിതമായി ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. മെട്രോ യാത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലിരീതി അവലംബിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങൾ എന്ത് വാങ്ങണം, എവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാജയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ തവണയും പൊതുജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ച് സർക്കാർ ഒളിച്ചോടുകയാണ്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിക്ക് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026
ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।
12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न…
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന
ഹൈദരാബാദിലെ സെക്കന്തരാബാദ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബിജെപി നടത്തിയ പൊതുയോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിന് ഇത് കാരണമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കൊവിഡ് കാലത്തിന് സമാനമായ ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില വർധിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സർക്കാർ ഇടപെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇടപെടലുകൾ തുടരും
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. വാഹനങ്ങൾ പങ്കിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വർണ ഇറക്കുമതി വർധിക്കുന്നത് വിദേശനാണ്യ ശേഖരം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഐ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ സിപിഐയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതമാണ് ഈ അഭ്യർഥനയെന്ന് സിപിഐ എംപി പി സന്തോഷ് വിമർശിച്ചു. പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ സജീവമായി ഇടപെടണം. എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിൻ്റേത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ഡീലിമിറ്റേഷൻ തമാശയെന്ന് തരൂർ, ജനാധിപത്യ ആവശ്യകതയെന്ന് തേജസ്വി; സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസില് തീപ്പൊരി ചർച്ച