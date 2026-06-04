നീറ്റ് ഉദ്യോഗാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം: പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഉത്തരം പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
അവളുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല. മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കീഴിലുള്ള അഴിമതി നിറഞ്ഞതും തകർന്നതുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ അനന്തരഫലമാണെനന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
Published : June 4, 2026 at 2:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ഉദ്യോഗാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ വില ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് മിക്ക വിദ്യാർഥികൾ സമർദ്ദത്തിലാണ്. പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലെ മൗഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അവളുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല. മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കീഴിലുള്ള അഴിമതി നിറഞ്ഞതും തകർന്നതുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ അനന്തരഫലമാണെനന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ coaching कर सके।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2026
एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया।
फिर NEET… https://t.co/yaIHayXfrG
ഇത് ഒരു സാധാരണ ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും തകർന്നുപോയ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ദുരന്തഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഒരു ഡോക്ടറാകാനും തൻ്റെ രാജ്യത്തെയും സമൂഹത്തെയും സേവിക്കാനുമാണ് ആ പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചത്. അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു കർഷകനാണ്. മകളുടെ ഡോക്ടറാകാനുള്ള സ്വപ്നത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. മകൾക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസുകളിൽ പോവാൻ വേണ്ടി പല ജോലികളും ചെയ്തു. ഒരു അച്ഛൻ തന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്നത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അവൾ ജീവനൊടുക്കയാിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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നീറ്റ് പരീക്ഷ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ മൗഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ ആകാശ ചതുർവേദിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ധൈര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ച ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും പെൺകുട്ടിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
ഇതിനെ പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്രപ്രധാനെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിയത്. ധർമേന്ദ്രപ്രധാന് ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യോഗ്യതയില്ല. പരിഷ്കാരമോ നീതിയോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി വിദ്യഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ മേയ് മൂന്നിന് എഴുതിയ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷയാണ് അതിവിപുലമായ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വൻ വീഴ്ചകൾ വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. അതോടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂൺ 21-ന് രാജ്യവ്യാപകമായി നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
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