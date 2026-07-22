'10 വർഷത്തിനിടെ 152 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, മന്ത്രി രാജിവെക്കണം'; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, ഏഴരക്കോടി വിദ്യാർഥികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഒരാളെപ്പോലും ഇതുവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Published : July 22, 2026 at 11:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരിന് കളമൊരുങ്ങി.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് 152 തവണയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുണ്ടായതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. ഇത് ഏഴരക്കോടി വിദ്യാർഥികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഒരാളെപ്പോലും ഇതുവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളോട് വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നീതിയല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. അഴിമതിക്കാരനെന്ന് പേരുകേട്ട അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമാധാനപരമായി 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് ആയുധം ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന് ഉത്തരവിട്ടവരും നടപ്പിലാക്കിയവരും മറുപടി പറയണം. വിദ്യാർഥികളോട് മാപ്പ് പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പെന്ന് ജെ.പി നദ്ദ
എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പൂർണ സുതാര്യതയോടെ വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും ജെ.പി നദ്ദ വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്നും എത്ര സമയം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പന്ത്രണ്ടോ പതിനെട്ടോ മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കമാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ താത്പര്യത്തേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്നതെന്ന് നദ്ദ തിരിച്ചടിച്ചു. കേരളത്തിൽ 26 പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഝാർഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമബംഗാൾ, പഞ്ചാബ്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. യു.പി.എ സർക്കാരിൻ്റെയും യു.പി.എ പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരുകളുടെയും കാലത്ത് നടന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നും നദ്ദ ചോദിച്ചു.
അതേസമയം, നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഇരുസഭകളിലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങിയില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പിരിയുകയായിരുന്നു.
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