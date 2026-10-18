ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമല്ല, ഒഴിവാക്കൽ സംവിധാനം; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു 'ഒഴിവാക്കൽ സംവിധാനം' ആയി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 4:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമല്ല, മറിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു 'ഒഴിവാക്കൽ സംവിധാനം' ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള തൻ്റെ സമീപകാല സംവാദ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
"നിങ്ങളുടെ കൈവശം പണമോ സ്വാധീനമോ ഇല്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലോ, ഈ സംവിധാനം നിങ്ങളെ ഒട്ടും മടിക്കാതെ പുറന്തള്ളും," രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "ഇതിനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു 'ഒഴിവാക്കൽ സംവിധാനം' ആണ് - ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ പുറത്തുനിർത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒന്ന്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വിദ്യാർഥികളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നതിന് പുറമെ, 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' (Chhatron Ki Goonj) എന്ന സംരംഭത്തിലൂടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം ചെന്നൈയിൽ നടന്ന 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടിക്കിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ 'മോഗാംബോ മോദി' എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളോട് "ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്; നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്താം" എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടിയുടെ ആറാമത് പതിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. മോദിയെ കൂടാതെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ,വ്യവസായികളായ ഗൗതം അദാനി, മുകേഷ് അംബാനി തുടങ്ങിയവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടികളിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈ, കോട്ട, ഡെറാഡൂൺ, പ്രയാഗ്രാജ്, പൂനെ, ഇൻഡോർ എന്നിവിടങ്ങളിലും 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കോണ്ഗ്രസ് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ആണ് 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്'. ഇതിലൂടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോളജ്- സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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