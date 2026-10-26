ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കൂ, 30 സെക്കൻഡിൽ പ്രതിഷേധം തീരും; വ്യാപാരികളോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി
നവംബര് ഒന്നിന് നടത്തനിരിക്കുന്ന റാലി പത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് വ്യാപര സംഘടന,ദീപവലി വിപണി നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് അഭ്യര്ഥന.
Published : October 26, 2026 at 3:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന വ്യാപാരി സംഘടനയുടെ ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെറും 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യാപാരികൾക്ക് മറുപടി നൽകി.
ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് നവംബർ ഒന്നിന് നടത്താനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ റാലി നവംബർ 10 ലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യം. രാംലീല മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മൊത്ത, ചില്ലറ വ്യാപാര വിപണികളെ ഈ റാലി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് സി.ടി.ഐ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തിരക്കേറിയ വ്യാപാര സീസണാണ് എന്നും 10,000 കോടി രൂപയുടെ കച്ചവടത്തെ റാലി ബാധിക്കുമെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
"ഡൽഹിയിലെ ഓരോ വ്യാപാരിയോടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. സർക്കാർ മെട്രോ അടച്ചു, റോഡുകൾ സീൽ ചെയ്തു, തലസ്ഥാന നഗരിയെത്തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിലാക്കി. വോട്ട് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ല നിങ്ങളുടെ കടയായാലും, സമ്പാദ്യമായാലും, മക്കളുടെ ഭാവിയായാലും" രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വിപണികളിൽ തിരക്ക് വർധിക്കാറുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ റാലി നടക്കുന്ന സമയം വ്യാപാരികൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യാപാരി സംഘടന അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ 'ഇന്ത്യ' ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനോട്, റാലി നവംബർ 10-ന് ശേഷം നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരികളുടെ സംഘടന അഭ്യർഥിച്ചു. വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലൊന്നായ ഈ കാലയളവിൽ, റാലി മാറ്റിവെക്കുന്നത് വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ഈ വർഷം നവംബർ 6-ന് വരുന്ന ധൻതേരാസ് ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്വർണം, വെള്ളി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വസ്ത്രങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, വസ്തുവകകൾ, സമ്മാന വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി ഡൽഹിയിൽ ഏകദേശം 25,000 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരം നടക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗോയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നവംബർ 8-നാണ് ദീപാവലി, തുടർന്ന് നവംബർ 10-ന് ഭായ് ദൂജ് ആഘോഷവും വരുന്നു.
വോട്ട് ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് മേലുള്ള സമ്മർദം ശക്തമാക്കുക, വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിവയാണ് പ്രതിപക്ഷ റാലിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഒക്ടോബർ 13-ന് ഗാന്ധി തന്റെ വസതിയിൽ 'ഇന്ത്യ' ബ്ലോക്ക് നേതാക്കൾക്ക് ചായസൽക്കാരം നൽകി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സർക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും 'വോട്ട് ചോർച്ച'യ്ക്കെതിരായ ഈ പോരാട്ടം അതിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതുവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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