25 ലക്ഷം കള്ള വോട്ടുകള്‍, ബ്രസീലിയൻ മോഡല്‍ വരെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍; 'വോട്ട് ചോരി'യില്‍ 'ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്' പുറത്തുവിട്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയുധമാക്കി. ബിഹാറിൽ വ്യാപകമായി വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ. ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല, മോഷണമാണെന്നും വിമർശനം.

File photo of Congress MP Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 1:09 PM IST

4 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഹരിയാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വ്യാപക കള്ളവോട്ടുകള്‍ നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി നിർണായക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണങ്ങളുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ബിജെപിയ്‌ക്കും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഉന്നയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് "ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'എച്ച്' ഫയൽസിൻ്റെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങളാണ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി രാഹുല്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്.

മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം 100% സത്യമാണെന്നും ഒരു സംസ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്ത കഥയാണെന്നും കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് ഗൂഡാലോചനയാണ്. ഹരിയാനയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവചനവും എക്‌സിറ്റ് പോളുകളുമെല്ലാം അട്ടിമറിച്ച ഫലമാണുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തി. എല്ലാ എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിരുന്നിട്ടും മറിച്ചൊന്ന് സംഭവിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഫലമാണുണ്ടായതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റൽ വോട്ടും പോളിങും സാധാരണ ഒരുപോലെയാണ് സംഭവിക്കുക. എന്നാൽ ഹരിയാനയിൽ വ്യത്യസ്‌തമായി സംഭവിച്ചു. ഫലം പല തവണ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്. താൻ സംസാരിക്കുന്നത് യുവജനങ്ങളോടാണ്. രാജ്യത്തെ ജെൻ സി ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ബ്രസീലിയൻ മോഡലിന് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം വന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹരിയാന വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന രാഹുല്‍ ആരോപിക്കുന്ന ബ്രസീലിയൻ മോഡലായ മതീയസ് ഫെറാരോയുടെ ചിത്രവും രാഹുല്‍ പുറത്തുവിട്ടു. അതേസമയം, കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ തന്നെ പരസ്യമായി നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയും പരാമർശിച്ചു. ''ഞങ്ങള്‍ ജയിക്കാനായി കശ്‌മീരിൽ നിന്ന് ആളെകൊണ്ട് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യും'' എന്ന പ്രസ്‌താവനയാണ് വ്യാജ വോട്ടുകളെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ പരാമർശിച്ചത്.

Rahul Gandhi press conference on vote chori shares H Files in latest charge at EC (Rahul Gandhi press conference Screenshot)

"ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് വോട്ട് മോഷണം"

ഒരു യുവതി 22 തവണ 10 ബൂത്തുകളിലായി വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നും സീമ, സ്വീറ്റി, സരസ്വതി എന്നീ പേരുകളിലാണ് വോട്ട് ചെയ്‌തതെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് കേന്ദ്രീകൃതമായി നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നും ഹരിയാനയില്‍ എട്ടു സീറ്റുകളിൽ 22 മുതൽ നാലായിരം വരെ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പോയതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഹരിയാനയില്‍ 25 ലക്ഷം കള്ള വോട്ടുകളുണ്ട്, അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 93174 തെറ്റായ വിലാസങ്ങളും 19 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ബൾക്ക് വോട്ടുകളുമായിരുന്നു. എട്ടിൽ ഒന്ന് വോട്ടുകൾ ഹരിയാനയിൽ വ്യാജമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് 22000 വോട്ടിന് കോൺഗ്രസ് തോറ്റുവെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല, മോഷണമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും തെളിവുകൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് 100 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെന്നും വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേര് കാട്ടി രാഹുൽ പറഞ്ഞു. തെളിവുകളും സാക്ഷി മൊഴികളും അടക്കമാണ് പ്രസ്‌താവന.

Rahul Gandhi press conference on vote chori shares H Files in latest charge at EC (Rahul Gandhi press conference Screenshot)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വിമര്‍ശനം

ദാൽചന്ത് യുപിയിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ഹരിയാനയിലും വോട്ടു യുപിയിലും വോട്ട് ചെയ്‌തെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ച് തെളിവുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്.

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ കള്ളം പറഞ്ഞു. വീട് ഇല്ലാത്തവരുടെ ആണ് വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ സീറോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന വാദം കള്ളമാണ്. വീട് ഉള്ളവരും സീറോ എന്ന വിലാസത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇതിൻ്റെ തെളിവുകളും രാഹുൽ പുറത്ത് വിട്ടു.

ജനങ്ങളോട് കള്ളം പറയുകയാണ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. 150-ാം നമ്പർ വീട് ഒരു ബിജെപി നേതാവിൻ്റേതാണെന്നും 66 പേർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ വോട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൽവിലെ ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ വിലാസത്തിലാണ് 66 വോട്ടുകൾ ഉള്ളതെന്നും ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ 108 വോട്ടുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഇവയൊന്നും പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയാറാവാത്തതെന്തെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. കമ്മിഷനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചാണ് രാഹുൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്.

ബിഹാറിലും സമാന സാഹചര്യം ആവർത്തിക്കും

ബിഹാർ ഇലക്ഷന് മണിക്കൂറുകള്‍ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഹരിയാനയിൽ മൂന്നര ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ഭൂരിഭാഗവും കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളായിരുന്നു. ഇതാണ് എസ്‌ഐആർ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല, മോഷണമാണ്.

സമാന സാഹചര്യം ബിഹാറിലും സംഭവിക്കും. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം ഇതിന് വലിയൊരു കാരണമാകും. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കൂട്ട് നിന്നുവെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതും നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ മോഷണം തടയാൻ ആകില്ല.

വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് തന്നത് തന്നെ അവസാന നിമിഷമാണ്. ബിഹാറിലെ വോട്ടർമാരെ ഹാജരാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയതായും ദിലീപ് യാദവ് എന്ന വികലാംഗനായ വ്യക്തിയെ സാക്ഷിയാക്കിയും രാഹുൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ടെടക്കം ഒഴിവാക്കിയെന്നും ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മാത്രം 187 പേരുടെ വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

Rahul Gandhi press conference on vote chori shares H Files in latest charge at EC (Rahul Gandhi press conference Screenshot)

അപേക്ഷ കൊടുത്തതിനുശേഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്തില്ല. ജനാധിപത്യം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഹരിയാനയിലും, മഹാരാഷ്ട്രയിലും സർക്കാരിന് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു.

Also Read: "സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പേര്‍", വിവാദത്തിന് തീ കൊളുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവന

TAGGED:

VOTE CHORI H FILE
RAHUL GANDHI
BIHAR ELECTION 2025
HARYANA ELECTION FAKE VOTERS
RAHUL VOTE CHORI PRESS CONFERENCE

