'സര്ക്കാര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു' തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൃത്രിമം കാണിച്ചില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാമോ? കേന്ദ്രത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി
കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നരേന്ദ്ര മോദി സര്ക്കാര് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം. റോഡുകളില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചതെന്തിനെന്നും ചോദ്യം.
Published : October 12, 2026 at 1:06 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഏര്പ്പെടുത്തിയ വന് സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളെയും പൊലീസ് നടപടികളെയും വിമര്ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നരേന്ദ്ര മോദി സര്ക്കാര് സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ മുന്നണിയുടെ സുപ്രീംകോടതി മാര്ച്ചിന് മുന്നോടിയായി രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധി.
റോഡുകളില് എന്തിനാണ് 30,000 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഡസണ് കണക്കിന് ബസുകളും കലാപ വിരുദ്ധ വാഹനങ്ങളും ജലപീരങ്കികളും നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സര്ക്കാരിന്റെ വലിയൊരു തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇത് പൊതുജനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഗ്യാനേഷ് കുമാര് എന്നിവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. പ്രതിഷേധിച്ചെത്തിയ വിദ്യാര്ഥികളെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചു. അതിനായി ആര്എസ്എസ് ഗുണ്ടകളെയാണ് സര്ക്കാര് അഴിച്ചുവിട്ടതെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നഗരം മുഴുവൻ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി വെല്ലുവിളിച്ചു. അവർ എത്രത്തോളം തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവർ ഞങ്ങളുടെ കെണിയിൽ വീഴുകയാണ്. വോട്ട് ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ രാഷ്ട്രപതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന തന്റെ മുൻപത്തെ അവകാശവാദം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫിസ് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തട്ടിപ്പിനെതിരെയും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെയും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനായി നടത്തുന്ന 'ചലോ ദില്ലി' എന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തവും വ്യക്തവുമായ രൂപം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യതയുടെയും കാര്യത്തില് കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും താനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. അതിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളോടൊപ്പം ഞാൻ സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തി ഈ ഹർജി സമർപ്പിക്കുമെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വോട്ട് തട്ടിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തങ്ങളുടെ സമരത്തിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. കൃത്യം 50 ശതമാനം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നും അത് തുടരണമെന്നുമാണ്. പൊലീസും ഐടിബിപിയും സിആർപിഎഫും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ഒരു വശത്തും നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ, അജിത് ഡോവൽ, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, കൂടാതെ 'വോട്ട് തട്ടിപ്പിന്' കൂട്ടുനിൽക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ നാലോ അഞ്ചോ അംഗങ്ങൾ മറുവശത്തുമാണ്. ഈ യുദ്ധം എപ്പോള് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാനാകില്ല.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ആളുകളെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയാണെന്നും നഗരത്തെ ഒരു കോട്ട പോലെയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി എന്തുകൊണ്ട് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം? ആളുകളെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. ട്രെയിനുകളും ബസുകളും തടയുകയും ആളുകളോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലായിടത്തും പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ശക്തിപ്രകടനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയേക്കാം, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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