വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേട്; സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമര്പ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും എസ്ഐആര് നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 6:02 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വോട്ട് ചോർച്ചയിലും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തീവ്ര പ്രത്യേക പരിഷ്കരണത്തിലെ (എസ്ഐആർ) ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.
സുപ്രീം കോടതി വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം അഭിഭാഷകൻ പ്രസന്ന എസ് മുഖേനയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഹർജി.രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ 11 പേരാണ് ഹർജിക്കാർ. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ (കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ)സൗഗത റോയ്അഖിലേഷ് യാദവ് (എസ്പി അധ്യക്ഷൻ)തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് (ആർജെഡി)സഞ്ജയ് റാവുത്ത് (ശിവസേന - ഉദ്ധവ് വിഭാഗം)എം.എ. ബേബി (സിപിഐഎം)ഡി. രാജ (സിപിഐ)മഹുവ മാജിസുപ്രിയ സൂലെ (എൻസിപി - ശരദ് പവാർ)ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ (മുസ്ലിം ലീഗ്) എന്നിവരാണ് മറ്റു ഹര്ജിക്കാര്.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi’s legal team reaches SC’s registry seeking an extension to file an in-person writ petition reportedly on protest-related issues going on in New Delhi linked to alleged irregularities in the ECI. https://t.co/yC2S4dzgFw— ANI (@ANI) October 12, 2026
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വൻതോതിലുള്ള ഒഴിവാക്കലുകളും സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) നടപടികളിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും എസ്ഐആര് നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് വഴിയിൽ തടഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ അകലെ ഭഗവാൻ ദാസ് റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് റാലി പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. നേരത്തെ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയിരുന്നെങ്കിലും വിഷയം നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസ് ആയതിനാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമന സമിതിയുടെ ഘടന പുനഃപരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തിയ്യതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും ഇന്ന് പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചു. പ്രക്ഷോഭത്തിന് സമയം അനുവദിക്കാൻ പോലീസിന് 24 മണിക്കൂർ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിജെപി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ, നാല് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏഴായിരത്തിലധികം പ്രതിഷേധക്കാരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ബഹുനില ബാരിക്കേഡുകളെയും വിന്യസിച്ചതോടെ സമരകേന്ദ്രമായ ജന്തർ മന്തർ വിജനമായി. ഞായറാഴ്ചയും നഗരത്തിൽ മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇരുനൂറിലധികം പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുള്ളിലെ ഭിന്നതകളും സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ 14-ഓളം ഘട്ടങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ തീരുമാനങ്ങളോടും നിർദ്ദേശങ്ങളോടും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, എസ്ഐആർ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മൂന്നംഗ സമിതി ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് എടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
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