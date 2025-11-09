ETV Bharat / bharat

"എസ്‌ഐആർ വോട്ട് ചോരി മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം"; രൂക്ഷ വിമർശനം തുടർന്ന് രാഹുൽഗാന്ധി

മധ്യപ്രദേശ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്മാരുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് ചോരി മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണമെന്ന (എസ്‌ഐആർ) ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി. മധ്യപ്രദേശ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്മാരുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

"വോട്ട് ചോരി ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ്. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം പോലുള്ള നടപടികളിലൂടെ അതൊക്കെ മൂടി വയ്ക്കപ്പെടുകയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്" രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2025 നവംബർ നാലിന് രാജ്യത്തെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും എസ്‌ഐആർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്‌ട്ര, ഛത്തീസ്‌ഗഢ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ട് ചോരി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് "ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'എച്ച്' ഫയൽസിൻ്റെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങൾ, രാഹുല്‍ഗാന്ധി വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി പുറത്ത് വിട്ടത്.

ഹരിയാനയിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഒരു യുവതി 22 തവണ 10 ബൂത്തുകളിലായി വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നും സീമ, സ്വീറ്റി, സരസ്വതി എന്നീ പേരുകളിലാണ് വോട്ട് ചെയ്‌തതെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഹരിയാനയില്‍ 25 ലക്ഷം കള്ള വോട്ടുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. എട്ടിൽ ഒരു വോട്ട് ഹരിയാനയിൽ വ്യാജമാണെന്നും ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല, വോട്ട് മോഷണമാണെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ബ്രസീലിയൻ മോഡലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കള്ള വോട്ടുകൾ ഹരിയാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നത്. തൻ്റെ പക്കൽ വളരെ വിശദമായ വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് പുറത്തുവിടുമെന്നും ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പുറത്തുവിട്ടതെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ജനാധിപത്യം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. അംബേദ്‌കറുടെ ഭരണഘടന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌കുമാർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ദോഷം സംഭവിക്കുന്നു," രാഹുൽഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുൽഗാന്ധിയെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ടർമാർ

വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വോട്ടർമാരെത്തിയിരുന്നു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ഇടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചില വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ മക്രോള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പിങ്കിയുടെ വോട്ടർ കാർഡും കാണിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വോട്ടിങ് കാർഡിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്നും അതിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടായായിരുന്നുവെന്നും പിങ്കി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

