പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നരവനെയുടെ പുസ്‌തകം ഉയർത്തി രാഹുൽ; നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് കിരൺ റിജിജു

കരസേനാ മുൻ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനയുടെ പുസ്‌തകത്തിലെ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം പരാമർശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബഹളം. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാഹുൽഗാന്ധി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.

Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi shows a copy of the unpublished "memoir" of former Army chief M M Naravane during the Budget Session of Parliament, in New Delhi, Wednesday, Feb. 4, 2026. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra also seen. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്‌സഭയിൽ വീണ്ടും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. കരസേനാ മുൻ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനയുടെ പുസ്‌തകത്തിലെ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം പരാമർശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബഹളം. പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോക്‌സഭയിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്.

ലഡാക്കിനെ ചൊല്ലി ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷം രാജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്‌തത് ശരിയായില്ലെന്ന വാദവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി രംഗത്ത് എത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.

സംഘർഷത്തിലെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സൈനിക നേതൃത്വത്തെ പാടേ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നും രാഹുൽഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. "ലോക്‌സഭയിൽ എത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് പുസ്‌തകം കൈമാറാൻ തയാറാണ്. ലഡാക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സത്യം പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്," - രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നരവനയുടെ പുസ്‌തകം വായിക്കണമെന്നും ലഡാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സകല വിവരങ്ങളും നരവന അതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കൈലാഷ് റിഡ്‌ജിലെ ചൈനീസ് സൈനികരുടെയും ടാങ്കുകളുടെയും നീക്കത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പുസ്‌തകത്തിലെ പ്രധാന അധ്യായം.

ചൈനീസ് ടാങ്കുകൾ കൈലാഷ് റിഡ്‌ജിൽ എത്തിയപ്പോൾ, എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയടക്കമുള്ളവർ തക്കതായ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നാണ് പുസ്‌തകത്തിലൂടെ ആരോപിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ടാങ്കുകൾ അതിർത്തി കടന്ന് എത്തിയപ്പോൾ വെടിവയ്ക്കരുത് എന്നും ശേഷം തനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യൂ എന്ന നിർദേശവും മേധാവിയായ നരവനിയ്ക്ക് മോദി നൽകിയതായാണ് പുസ്‌തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Rahul Gandhi (ETV Bharat)

വിമർശിച്ച് കിരൺ റിജിജു

ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു താക്കീത് നൽകി. കരസേന മുൻ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനയുടെ പുസ്‌തകം 'ഫോർ സ്‌റ്റാർസ് ഓഫ് ഡെസ്‌റ്റിനി’ എന്ന പുസ്‌തകത്തിലെ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ താക്കീത്.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഈ കത്തിന് മറുപടി നൽകിയതായും പാർലമെൻ്റിൽ ഒരു അംഗത്തിനും സ്വേച്‌ഛാധിപത്യപരമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കിരൺ റിജിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Kiren Rijiju, Union Minister of Parliamentary Affairs of India (ETV Bharat)

"നിയമങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് രാഹുൽഗാന്ധി പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെയും സംസാരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അനുവദിക്കണം. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്റാണ്. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാഹുൽഗാന്ധി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്." - കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ഉജ്ജ്വൽ രാമൻ സിങ് പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടയാനും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താനും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഉജ്ജ്വൽ രാമൻ സിങ് ആരോപിച്ചു.

"രാഹുൽഗാന്ധി പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ മുഴുവൻ ബിജെപി അംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തടയുന്നതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ബിജെപിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, എംപിമാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് സഭ നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു സഭയാണ് ബിജെപി നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താനാണ് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം അടങ്ങിയിരിക്കില്ല," - ഉജ്ജ്വൽ രാമൻ സിങ് എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.

ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ കേരളത്തിലെ അടക്കം എട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെൻ്റിൽ നിന്നും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ന് (ബുധനാഴ്‌ച) ലോക്‌സഭ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.

എംപിമാരായ ഹൈബി ഈഡൻ, അമരീന്ദർ സിങ് രാജ വാറിങ്, മാണിക്കം ടാഗോർ, ഗുർജീത് സിങ് ഔജ്‌ല, പ്രശാന്ത് യാദൗറാവു പഡോലെ, ചമല കിരൺ കുമാർ റെഡ്‌ഡി, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, സിപിഐ (എം) എംപി എസ് വെങ്കിടേശൻ എന്നിവരെയാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തത്.

ലോക്‌സഭ പിരിഞ്ഞു

പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താത്കാലികമായി ലോക്‌സഭ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെയാണ് സഭ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത്. ചെയറിന് നേരെ കടലാസ് കീറിയെറിയുന്നതുൾപ്പെടയുള്ള അച്ചടക്ക ലംഘനം സഭയിൽ നടന്നിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

