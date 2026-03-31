ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ക്രമസമാധാനം തകർന്നു; വിരമിച്ച സൈനികന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ബിജെപി സര്ക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ
അതിർത്തിയിൽ രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവർ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നഗരങ്ങളിൽ പോലും സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും സാധാരണ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി പേർ ഭയത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
By ANI
Published : March 31, 2026 at 4:22 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഡെറാഡൂണിൽ വിരമിച്ച സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഡെറാഡൂണിൽ പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ വിരമിച്ച ബ്രിഗേഡിയർ വി.കെ. ജോഷി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ക്രമസമാധാനം താറുമാറായ നിലയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതിർത്തിയിൽ രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവർ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നഗരങ്ങളിൽ പോലും സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും സാധാരണ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭയത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ബിജെപി ഭരണത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ മാത്രമാണ് ഭയമില്ലാതെ സുരക്ഷിതരായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പേുകേട്ട നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബിജെപിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ നേതൃത്വത്തിൽ അക്രമത്തിന്റെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും നിഴലായി മാറി" - രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രാജ്പൂർ പ്രദേശത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് സൈനികന് വെടിയേറ്റതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് പേർ ഒളിവിലാണെന്ന് ഡെറാഡൂൺ സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്.എസ്.പി) പ്രമേന്ദ്ര ഡോബൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രതികൾ മസൂറി റോഡിന് സമീപത്തുള്ള "ജെൻസി" ക്ലബ്ബിലുള്ളവരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബില്ലിനെച്ചൊല്ലി ഇവർ ക്ലബ് ജീവനക്കാരുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ലബ്ബിലെ ചിലരെ ഇവർ മർദ്ദിച്ചതായും എസ്.എസ്.പി അറിയിച്ചു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലബ് നടത്തിപ്പുകാർ എത്തിയപ്പോൾ യുവാക്കൾ അവരെ പിന്തുടരുകയും തർക്കമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവയ്പിനിടെയാണ് സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ക്ലബ് പൊലീസ് സീൽ ചെയ്യുകയും ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ പൊലീസ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതികൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എസ്.എസ്.പി ഉറപ്പ് നൽകി. "നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമുള്ള എല്ലാ പ്രതികളെയും പൊലീസ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സംഭവം നടന്ന രാജ്പൂർ റോഡിലും മസൂറി റോഡിലും പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളിലും ബാറുകളിലും രാത്രികാല പരിശോധന കർശനമാക്കാനും അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും എസ്.എസ്.പി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
