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അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്; അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 17 ന് കേസ് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ALLAHABAD HC SUPREME COURT RAHUL GANDHI RAHUL AGAINST ALLAHABAD HC
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 2:24 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ സിബിഐയും ഇഡിയും പരിശോധിക്കണമെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് രാഹുൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 17 ന് കേസ് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സിബിഐയുടെ മറുപടിയിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലഖ്‌നൗ ബെഞ്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുന്ന പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ ഇഡി ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കളും രേഖകളും കണ്ടെത്തിയാൽ, നിയമപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിനെതിരെയുള്ള അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണങ്ങളിൽ സിബിഐയും ഇഡിയും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി.

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കർണാടക സ്വദേശിയായ എസ് വിഘ്‌നേഷ് ശിശിർ സമർപ്പിച്ച ക്രിമിനൽ റിട്ട് ഹർജിയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ഇൻ-ചേംബർ വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷമാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രാഹുലിന് ഇരട്ട പൗരത്വം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ വിഘ്‌നേഷ് നേരത്തെ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

സിബിഐ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം മുൻ ഉത്തരവിന് അനുസൃതമല്ലെന്നും രാഹുലിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി മതിയായ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇതുമയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തിപരമായി സമർപ്പിക്കാൻ സിബിഐയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ആസ്ഥാനത്തെ ജോയിന്റ് ഡയറക്‌ടറോടോ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ മേധാവിയോടോ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

പേഴ്‌സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വകുപ്പ്, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പ്, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം, സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശദമായ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നാല് ആഴ്‌ച സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

മുൻ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം, മുഴുവൻ കേസ് രേഖയും സീൽ ചെയ്‌ത കവറിൽ മുതിർന്ന രജിസ്ട്രാറുടെ സുരക്ഷിത കസ്‌റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കേസ് അടുത്ത വാദം കേൾക്കലിനായി ഓഗസ്‌റ്റ് 20 ലേക്ക് കോടതി മാറ്റി വച്ചു.

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ALLAHABAD HC
SUPREME COURT
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