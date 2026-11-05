ബഹളവും ബഹിഷ്കരണവും കോണ്ഗ്രസിന്റെ സംസ്കാരമാക്കി; രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അമിത് ഷാ
ബിജെപി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നും പാർലമെൻ്റിലായാലും നിയമസഭയിലായാലും ഇനി ഗ്രാമങ്ങളിലായാലും ബിജെപി കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 6:08 PM IST
ചണ്ഡിഗഡ്: കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ശക്തമായി വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. പാർലമെൻ്റിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതും നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് ജനാധിപത്യ ചർച്ചകൾക്കുള്ള പരമോന്നത വേദിയാണ് പാർലമെൻ്റ് എന്നും അമിത് ഷാ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
'രാഹുൽ ജി പാർലമെൻ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതും ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു', എന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ സെക്ടർ 12 മുതൽ ദയാനന്ദ് ചൗക്ക് വരെ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച ലോക്തന്ത്ര ബച്ചാവോ അരാജകതാ ഹഠാവോ എന്ന മാർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചത്. ഈ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമിത് ഷാ ആയിരുന്നു.
മാർച്ചിന് ശേഷം നടന്ന റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജനാധിപത്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീഴുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും മുന്നോട്ട് വച്ചു.
ബിജെപി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നും പാർലമെൻ്റിലായാലും നിയമസഭയിലായാലും ഇനി ഗ്രാമങ്ങളിലായാലും ബിജെപി കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്നതാണ് തൻ്റെ ആവശ്യമെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ചർച്ചയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റിനുള്ളിൽ സംവാദം നടത്താമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്നും അപ്പോൾ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ബിജെപിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക്തന്ത്ര ബച്ചാവോ അരാജകതാ ഹഠാവോ എന്ന പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച (നവംബർ 3) അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അമിത് ഷാ പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലിവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സെയ്നി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കർണാൽ എംപിയുമായ മനോഹർ ലാൽ, സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷ അർച്ചന ഗുപ്ത, പാർട്ടിയുടെ ഹരിയാന ചുമതലയുള്ള സ്മൃതി ഇറാനി, നിരവധി സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ എന്നിവരും നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ലോക്തന്ത്ര ബച്ചാവോ മാർച്ചിൽ അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു.
അതേസമയം, നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിൽ രാംലീല മൈതാനത്ത് വോട്ട് ബച്ചാവോ ദേശ് ബച്ചാവോ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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