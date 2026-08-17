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'വിദ്യാർഥികളെ നേരിട്ട് കാണണം', ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്ത്

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണെന്നും അത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

RAHUL GANDHI LETTER TO CM HEMANT SOREN JHARKHAND GOVT RANCHI STUDENT HUNGER STRIKE PAPER LEAK ISSUE INDIA
രാഹുൽ ഗാന്ധി (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 1:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: റാഞ്ചിയിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്ത്. സംസ്ഥാനത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ട് ചർച്ച നടത്തണമെന്നും അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണെന്നും അത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും എതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ജാർഖണ്ഡിലെ വിദ്യാർഥികൾ സംസ്ഥാനത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രതിഷേധം തികച്ചും സമാധാനപരമാണെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആർ.എസ്.എസ് പിടിച്ചെടുത്തു

ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അടിച്ചമർത്താനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അവർ മാറ്റിത്തീർത്തു. ഒരു ദശാബ്ദം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ശക്തമായ ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായമല്ല ഇന്ന് രാജ്യത്തുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ വിമർശിച്ചു.

വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിനന്ദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റി മുഖേന വിദ്യാർഥികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നയിച്ച പല ആവശ്യങ്ങളിലും ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, റാഞ്ചിയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ചില വിദ്യാർഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.

വിദ്യാർഥികളെ നേരിട്ട് കാണണം

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർദേശിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനും പിന്തുണ നൽകാനും നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. അതിനാൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.

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ജാർഖണ്ഡിൽ കോൺഗ്രസും ഝാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയും (ജെ.എം.എം) ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യമാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സഖ്യകക്ഷിയായ ജെ.എം.എമ്മിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ക്രമക്കേടുകളും ലോക്‌സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും അദ്ദേഹം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹേമന്ത് സോറന് കത്തയച്ചത്.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI LETTER TO CM
HEMANT SOREN JHARKHAND GOVT
RANCHI STUDENT HUNGER STRIKE
PAPER LEAK ISSUE INDIA
JHARKHAND STUDENT PROTESTS

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