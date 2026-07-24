'വിദ്യാര്ഥികളോട് ഭീഷണി വേണ്ട'; സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തില് പങ്കെടുക്കരുതെന്ന സര്വകലാശാല നിര്ദേശത്തെ വിമര്ശിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി
ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണമെന്ന ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ നിര്ദേശത്തെ അപലപിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി. ഇത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
Published : July 24, 2026 at 4:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് നിന്ന് വിദ്യാർഥികളോട് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഡൽഹി സർവകലാശാലക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങള്ക്കായി പോരാടുന്ന വിദ്യാര്ഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന് നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നൂവെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തെയും നിലവിലുള്ള അക്കാദമിക് പരിഷ്കാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലാണ് സർവകലാശാലകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്.
വിദ്യാര്ഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്. വിദ്യാര്ഥികള് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങള് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നവര് ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
How dare you threaten students for exercising their democratic rights?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2026
Please note, you are the ones that will be held accountable when the time comes. https://t.co/Mx6D19SP5h
ഇന്നലെയാണ് ജന്തര് മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥികള് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്ഹി സര്വകലാശാല എക്സില് കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടത്. 'പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികളെ , അധ്യാപകരെ, നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങള്ക്ക് പ്രധാനം. ജന്തര് മന്തറില് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി അപകടത്തില്പ്പെടുത്തിയേക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെയും ജോലിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് മുഴുവന് പേരും പ്രതിഷേധത്തില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണമെന്ന്' ഡല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സില് കുറിച്ചു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് വ്യാജവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വാര്ത്തകളും വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സര്വകലാശാല ഓര്മിപ്പിച്ചു.
ജെഎൻയുവില് നിന്നും സമാന പോസ്റ്റ്
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം കനക്കുമ്പോള് വിദ്യാര്ഥികള് അവിടെ നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയും (ജെഎന്യു) സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടു. 'പ്രതിഷേധ മുഖത്ത് നിന്നും വിദ്യാര്ഥികള് വിട്ടുനില്ക്കണം. വിഷയത്തില് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്ദേശം അംഗീകരിക്കണം. ജന്തർ മന്തറിലോ പരിസരത്തോ സമ്മേളിക്കുന്നതില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണം. സോഷ്യല് മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിര്ദേശങ്ങള് ലംഘിക്കപ്പെട്ടാല് സര്വകലാശാലയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും' പോസ്റ്റില് പറയുന്നു.
Advisory— Jawaharlal Nehru University (JNU) (@JNU_official_50) July 24, 2026
All stakeholders of JNU’s epistemic community are advised to act responsibly and prioritize their personal safety. In accordance with the Hon’ble Supreme Court of India’s directions on public demonstrations, you are requested to refrain from participating in or visiting…
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നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്കും വേണ്ടി ജൂണ് 20 മുതല് ഡല്ഹിയില് സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തില് അക്രമവും സംഘര്ഷവുമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കും പൊലീസിനും പരിക്കേറ്റു. പ്രതിഷേധം തുടരവേ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാന് സിജെപി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജില്ലകള് തോറും പ്രകടനങ്ങള് നടത്താനും നിര്ദേശിച്ചു.
ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് പിന്തുണ
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം തുടരവേ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് പോസ്റ്റിട്ട് ശ്യാം ലാല് കോളജ്. ഇത് ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകരിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി.
മുമ്പും പിന്തുണച്ച് പോസ്റ്റ്
നേരത്തെ രാജധാനി കോളജും പ്രധാനെ പിന്തുണച്ച് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് സംഭവത്തില് വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നതോടെ കോളജ് പോസ്റ്റ് പിന്വലിക്കുകയും പിന്നാലെ സംഭവത്തില് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
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