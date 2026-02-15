'മുന്നിൽ കിണർ പിന്നിൽ കുഴി എന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുകയാണോ',ഇന്ത്യ-യുഎസ് കരാറിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഒപ്പുവച്ച കരാർ പരുത്തി കർഷകര്ക്കും ടെക്സ്റ്റൈൽ കയറ്റുമതിക്കാര്ക്കും ആഴത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങള് വരുത്തുന്ന നീക്കമാണ് നടന്നതെന്നും ഈ മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി
By ANI
Published : February 15, 2026 at 4:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യ-യുഎസ് കരാറിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിനെതിരെ ലോക്സഭയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശം. യുഎസുമായുള്ള കരാർ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വ്യവസായത്തെയും തുണിവ്യവസായത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് യുഎസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിലേഴ്സ് ഡ്രൈ ഗ്രെയിൻസ് (ഡിഡിജി) വിളകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർഥമെന്താണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ചോദിച്ചു.
ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ (ജിഎം) അമേരിക്കൻ ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഡിസ്റ്റിലേഴ്സ് ധാന്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കന്നുകാലികൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പാൽ ഉത്പ്പാദനത്തിന് യുഎസ് കാർഷിക വ്യവസായത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണോ എന്നും ഉന്നയിച്ചു.
"യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആയതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കുറച്ച് ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഡിഡിജി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അർഥം എന്താണ്? ജിഎം അമേരിക്കൻ ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഡിസ്റ്റിലേഴ്സ് ധാന്യങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണോ ഇതിനർഥം? ഇത് ഇന്ത്യൻ പാൽ ഉത്പ്പാദനത്തിന് അമേരിക്കൻ കാർഷിക വ്യവസായത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതാകില്ലേ?", രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് യുഎസ് ജിഎം സോയാബീൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി അനുവദിച്ചാൽ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ സോയാബീൻ കർഷകരിൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം എത്രമാത്രമായിരിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. കാലക്രമേണ പയർവർഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് വിളകളുടെയും വിപണികൾ യുഎസ് ഇറക്കുമതിക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ സമ്മർദം ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണോ ഇതെന്നും പറഞ്ഞു.
"ജിഎം സോയാബീൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നമ്മുടെ സോയാബീൻ കർഷകർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മറ്റൊരു വിലയിടിവിനെ അവർ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും? എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?", എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.
തുടർന്ന് ജിഎം വിളകളോടുള്ള നിലപാട് മയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മർദം നേരിടേണ്ടിവരുമോ എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ കർഷകർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജിഎം വിളകളുടെ മേലുള്ള നിലപാട് മയപ്പെടുത്താനോ സംഭരണം ദുർബലപ്പെടുത്താനോ എംഎസ്പിയും ബോണസും കുറയ്ക്കാനോ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ സമ്മർദം നേരിടേണ്ടിവരുമോ? ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? ഇത് ഇന്നത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല. ഭാവിയിലേയും കാര്യമാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണോ? എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.
കരാർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്കും സാമ്പത്തിക ദുരിതത്തിലേക്കും തള്ളിവിടുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ദേശീയ താത്പ്പര്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു കരാർ പരുത്തി കർഷകരെയും തുണി കയറ്റുമതിക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു. ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നയമാണ്? മുന്നിൽ കിണർ, പിന്നിൽ കുഴി എന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുകയാണോ എന്നും ചോദിച്ചു.
അമേരിക്കൻ പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. ഇറക്കുമതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണി വ്യവസായം പിന്നോട്ട് പോകുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിലെ തുണി വ്യവസായവും പരുത്തി കൃഷിയും ഉപജീവനമാർഗമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം ഈ മേഖലകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നാലും തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, പരുത്തി കർഷകരെയും വസ്ത്ര കയറ്റുമതിക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കരാർ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാലിതിന് വിപരീതമായാണ് സംഭവിച്ചത്. മോദിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരും ആഴത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കരാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
18 ശതമാനം താരിഫ് vs 0 ശതമാനം താരിഫ്
നേരത്തെ ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിലെ താരിഫ് വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ കരാർ ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തി കർഷകരെയും വസ്ത്ര കയറ്റുമതിക്കാരെയും ബാധിക്കുമെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ 18 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, യുഎസ് പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ ബംഗ്ലാദേശിന് വസ്ത്ര കയറ്റുമതിയിൽ പൂജ്യം ശതമാനം താരിഫ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
യുഎസ് പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ ബാധിക്കുമെന്നും അതേസമയം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തുണി വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും നയചട്ടക്കൂടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പരുത്തി ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനോ നിർത്താനോ ബംഗ്ലാദേശ് സൂചന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉത്പാദകരുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"18 ശതമാനം താരിഫ് vs 0 ശതമാനം- വിദഗ്ധനായ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയും ഈ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിലൂടെ അവർ ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തി കർഷകരെയും തുണി കയറ്റുമതിക്കാരെയും എങ്ങനെ വഞ്ചിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുഎസിലേക്കുള്ള വസ്ത്ര കയറ്റുമതിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് പൂജ്യം ശതമാനം താരിഫ് ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിന് കാരണം അമേരിക്കൻ പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് 18 ശതമാനം താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, ബംഗ്ലാദേശിന് നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഇളവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പാർലമെൻ്റിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി", എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
