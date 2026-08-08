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'ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ബിരുദത്തിന് അർഥമില്ല'; വിദ്യാര്‍ഥികളോട് സംവദിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും "ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ സമാനതകളില്ലാത്തവരാണ്" പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

RAHUL GANDHI CHHATRON KI GOONJ RAHUL GANDHI NEWS LATEST NEWS MALAYALAM CONGRESS
Rahul Gandhi (ANI)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 9:03 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കെപി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന 'ഛത്രോണ്‍ കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടിയിൽ ലക്ഷകണക്കിന് യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി. "ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേദന, ഡാറ്റ, സമ്പത്ത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 40 കോടി യുവാക്കളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും "ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ സമാനതകളില്ലാത്തവരാണ്" പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് മൂല്യമില്ല കാരണം അവയ്‌ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി നേടി തരാൻ കഴിയില്ല. രാജ്യത്ത് തൊഴിലിൻ്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംവിധാനം രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും മതിയായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, സ്‌തംഭിച്ച നിയമന പ്രക്രിയകൾ, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്‌മ എന്നിവയാൽ വലയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവരെ നിരാശരാക്കുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഇടിവ്, വായ്‌പകൾ നേടുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, കൃത്രിമബുദ്ധി എന്നിവ യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സമീപകാല വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചു. യുവാക്കൾ അവരുടെ ഭയങ്ങളെ നേരിട്ട് "ഇരുട്ടിൽ ഒരു വെളിച്ചം കൊളുത്തി" എന്നും രാജ്യത്തെ മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെറുപ്പിലോ അക്രമത്തിലോ ഏർപ്പെടില്ല. സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റും" രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള റാപ്പർമാരുടെ നൃത്ത പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രസിഡൻ്റ് അജയ് റായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച നഗരത്തിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റാലിയും നടന്നിരുന്നു.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മത്സര പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് മുന്നിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പരിപാടി നടന്ന കെപി ഗ്രൗണ്ട് രാത്രിയിലെ മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പരിപാടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ബക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചുകളയുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

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RAHUL GANDHI CHHATRON KI GOONJ
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RAHUL GANDHI CHHATRON KI GOONJ

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