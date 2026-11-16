വോട്ട് മോഷണമോ? ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തോ; ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ സഖ്യം, സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിർണായക ഹർജി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും 'ഇന്ത്യ'സഖ്യ നേതാക്കളും
By PTI
Published : November 16, 2026 at 5:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയിലെ എസ്.ഐ.ആർ (പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ) സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും 'ഇന്ത്യ' സഖ്യ നേതാക്കളും. വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങളും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തു എന്നതുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഇവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഈ പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്.ഐ.ആർ അനുമതി നൽകിയത്, വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആരോപണം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓൺലൈൻ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുവേണ്ടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച ഡപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സത്യപ്രസ്താവനയോടുകൂടിയ മറുപടികൾ ലഭിക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
രാജ്യവ്യാപകമായ ഈ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു കൂട്ടായ സമിതി എന്ന നിലയിലാണോ എടുത്തത്, അതോ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ അറിവോ അംഗീകാരമോ സമ്മതമോ കൂടാതെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അധികാരം വിനിയോഗിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ.
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വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം വൻ റാലി നടത്തിയിരുന്നു. മിന്റോ റോഡ്-കണോട്ട് പ്ലേസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് രാംലീല മൈതാനത്തേക്കായിരുന്നു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 31-ന് തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഇംപീച്ച്മെന്റ് മാതൃകയിലുള്ള പൊതുപരിപാടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ വമ്പൻ ഒത്തുചേരൽ നടന്നത്. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി, അഭിഷേക് ബാനർജി എം.പി, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ആർ.ജെ.ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, ജെ.കെ.എൻ.സി അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള, സി.പി.ഐ നേതാവ് ഡി. രാജ, പി.ഡി.പി അധ്യക്ഷ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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