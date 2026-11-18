"പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടും ഭാവിയുമില്ല, ജോലിയുമില്ല; ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അപകടത്തില്," യു.എസിൽ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്കിടയിലാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിരാശ പ്രകടമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി. ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഒരു സംവാദത്തിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം.
Published : November 18, 2026 at 2:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി/ന്യൂയോര്ക്ക്: രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം രാജ്യം സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഒരു സംവാദത്തിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം.
ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ഭാവി കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ യുവാക്കളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കടുത്ത നിരാശയിലാണെന്നും സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ഒരു സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. അതാണ് യാഥാർഥ്യം. മാധ്യമങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വിഷയത്തെ അവഗണിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
LoP Shri @RahulGandhi visited the School of International and Public Affairs in New York, where he engaged in a conversation with Lydia Polgreen, followed by an open question-and-answer session with students and faculty. 📍 Columbia University, United States https://t.co/VpzKF1bm09— Congress (@INCIndia) November 18, 2026
മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്കിടയിലാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിരാശ പ്രകടമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിലെ മോഡറേറ്റർ ലിഡിയ പോൾഗ്രീനിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവുമാണ് അവരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന അതൃപ്തിക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള അകലം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. മുൻതലമുറയുടെ അനുഭവങ്ങളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും പുതിയ തലമുറ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സുരക്ഷിതമായ അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നാണ് യുവതലമുറ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, മുൻതലമുറക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത പരമ്പരാഗത കരിയർ വഴികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് എത്രത്തോളം യോജിച്ചതാണെന്ന് യുവാക്കൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ രൂക്ഷമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഈ ചിന്താഗതിയിലെ അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
VIDEO | BJP National Spokesperson CR Kesavan on Rahul Gandhi’s remarks at Columbia University, says, "Whenever Rahul Gandhi travels abroad, he follows a pernicious pattern of tarnishing India's image with toxic lies. Insulting India on foreign soil with his third rate politics seems to be core ideology of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi terming vibrant Indian economy on the brink of disaster when new India is rising on the international stage and is the world's fastest growing economy only exposes the political bankruptcy of failed and frustrated Rahul Gandhi." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
വിമർശനവുമായി ബിജെപി വക്താവ്
തൊഴിലില്ലായ്മയെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി വക്താവ് സി.ആർ. കേശവൻ രംഗത്തെത്തി. തൻ്റെ മൂന്നാംകിട രാഷ്ട്രീയം ഉപയോഗിച്ച് വിദേശ മണ്ണിൽ വച്ച് ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കുക എന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണെന്ന് സി.ആർ. കേശവൻ വിമർശിച്ചു.
"രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം, വിഷലിപ്തമായ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്ന ദോഷകരമായ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നത്. വിദേശ മണ്ണിൽ വെച്ച്, തൻ്റെ തരംതാണ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കുക എന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പരാജയപ്പെട്ട, നിരാശനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും കേശവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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