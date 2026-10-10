രാഹുലിൻ്റെ വാദം തള്ളി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ; വോട്ട് ചോർച്ച അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം
വോട്ട് ചോർച്ച സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുമായി വിശദമായി സംസാരിച്ചെന്നും, ആ സമയത്ത് അവർ അത് തള്ളിക്കളയാത്തത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്
Published : October 10, 2026 at 6:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് ചോർച്ച ആരോപണത്തോട് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു യോജിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ. വോട്ട് ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതി അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിവാദം ഉയർന്നത്. വോട്ട് ചോർച്ച സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുമായി വിശദമായി സംസാരിച്ചെന്നും ആ സമയത്ത് അവർ അത് തള്ളിക്കളയാത്തത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്. ആരോപണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രപതി തെളിവുകൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. രാഷ്ട്രപതിയെപ്പോലെ ഒരാളെ കണ്ടതിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി കളവ് പറയുകയാണെന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം തുടരുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യം
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പത്തംഗ ഇന്ത്യ സഖ്യ പ്രതിനിധി സംഘമാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ സന്ദർശിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി, ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ ഉമർ അബ്ദുല്ല, എൻസിപി-എസ്പി എം.പി സുപ്രിയ സുലെ, സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ ബേബി, ആർജെഡി രാജ്യസഭ അംഗം മനോജ് കുമാർ ഝാ, സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം.പി രാജീവ് റായ്, വിസികെ അധ്യക്ഷനും എം.പിയുമായ തിരുമാവളവൻ തൊൽക്കാപ്പിയൻ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. രാജ്യത്തെ 60 ശതമാനത്തിലധികം ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടികളാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സംഘം ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിക്ക് എപ്പോൾ സമയമുണ്ടോ അപ്പോൾ തെളിവുകൾ കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിവേദനം പരിശോധിക്കാമെന്നും തെളിവുകൾ നൽകണമെന്നും രാഷ്ട്രപതി സൂചിപ്പിച്ചതായി മമത ബാനർജിയും വ്യക്തമാക്കി. കൂടിക്കാഴ്ച തൃപ്തികരമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷം ഒക്ടോബർ 12ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് നിവേദനം നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വയ്ക്കണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർക്ക് ആജീവനാന്ത പരിരക്ഷ നൽകുന്ന 2023ലെ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവയ്ക്കണം. നിയമവിരുദ്ധമായി പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത 13.30 കോടി വോട്ടർമാരെ തിരികെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നിലവിലെ ഇവിഎം വോട്ടിങ് സംവിധാനം മാറ്റി എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പേപ്പർ ബാലറ്റ് തിരികെ കൊണ്ടുവരണം.
വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകളുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ബിഹാർ, ഡൽഹി, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
ഭരണഘടനയുടെ 326-ാം അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്ന വോട്ടവകാശം പ്രതിനിധി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെന്ന് നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ അവകാശത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ സൂക്ഷിപ്പുകാരായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരെ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചതായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി.
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