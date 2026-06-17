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നീറ്റ് വിവാദം: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'എക്കോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്' റാലി ഇന്ന് കോട്ടയിൽ

ബിജെപി സർക്കാർ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അശോക് ഗെലോട്ട്

CHHATRONKIGOONJ ECHO OF STUDENTS RAHUL GANDHI NEET REXAMINATION
രാഹുൽ ഗാന്ധി (ANI)
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By ANI

Published : June 17, 2026 at 11:18 AM IST

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ജയ്‌പൂർ: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന 'എക്കോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്' മഹാറാലി ബുധനാഴ്ച രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നടക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളോടും യുവാക്കളോടും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

യുവാക്കളുടെ ഭാവിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ, നിയമനങ്ങൾ റദ്ദാക്കൽ, ഫീസ് വർധന, സ്വകാര്യവത്കരണം, അഴിമതി എന്നിവ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് തകർക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ യുവാവിൻ്റെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സത്യസന്ധതയും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിജെപിക്ക് ഭയമെന്ന് അശോക് ഗെലോട്ട്
അതിനിടെ, ബിജെപി സർക്കാർ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അശോക് ഗെലോട്ട് ആരോപിച്ചു. കോട്ടയിലെ ഭരണകൂടം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നും എന്നാൽ ബിജെപി പരിപാടികൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

കോൺഗ്രസ് പരിപാടികളുടെ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പരിഭ്രാന്തരായ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആദ്യം കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി, പിന്നീട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദം, ഇപ്പോൾ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ബിജെപി എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഭയപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ബോർഡുകൾ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഈ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകൾ കാരണം ജൂൺ 17ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വൻതോതിൽ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി യുവാക്കൾക്കായി രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. ഐഐടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ഇടമായ കോട്ടയെയാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യകളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, എസ്എസ്‌സി, നീറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ തുടർച്ചയായ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചകൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യുവാക്കളുടെ വിശ്വാസം പൂർണമായും തകർത്തുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഈ ഗൗരവമേറിയ സന്ദേശം അറിയിക്കാനും യുവാക്കളുടെ ശബ്ദമാകാനുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വലിയ പ്രചാരണത്തിന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ തുടക്കമാവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്രെയിനിലാണ് എത്തുന്നതെന്നും അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ തയാറായിക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ലോക്‌സഭ സ്പീക്കറുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തിന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഇതിനെ ജനാധിപത്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണെന്നും രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുലിനെതിരെ ബിജെപി
അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റാലിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിജെപി നേതാവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ രംഗത്തെത്തി. 'വ്യാജ ഗാന്ധി' പരമ്പരയിലെ മറ്റൊരു പരാജയപ്പെട്ട എപ്പിസോഡാണ് നാളെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ടൂൾകിറ്റ് സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് പോകുകയാണെന്നും ഇത് യുവാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പൊതുജനങ്ങൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിലകുറഞ്ഞതും തരംതാണതുമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിക്കുന്നതെന്നും ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർഥികളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി അത് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തിനാണ് ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ പരിഹസിക്കുകയും വില്ലനായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നും സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുകളിലാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വയം കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു.

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, നിയമനങ്ങളിലെ കാലതാമസം, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും നേരിടുന്ന മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയിലായിരിക്കും 'എക്കോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്' റാലി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2026ലെ നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.15 വരെ നടക്കും.

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TAGGED:

NEET PAPER LEAK ISSUE
ASHOK GEHLOT ON BJP
ECHO OF STUDENTS RALLY
LOK SABHA LOP RAHUL
RAHUL GANDHI KOTA RALLY

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