'വകുപ്പ് മാറ്റിയാൽ പോരാ, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണം'; വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി
അഴിമതിയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും പ്രതീകമാണ് നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
Published : July 25, 2026 at 12:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തോട് മാപ്പുപറയണമെന്നും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജന്തർ മന്ദിറിലെ സമരവേദിക്ക് സമീപം പൊലീസ് മർദനമേറ്റ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആർ.എസ്.എസ് പൂർണമായും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെതിരെയും അഴിമതിക്കെതിരെയുമാണ് വിദ്യാർഥികൾ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ വകുപ്പ് മാറ്റുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്ന് പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയമല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അഴിമതിയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും പ്രതീകമാണ് നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. മന്ത്രിയുടെ രാജിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും വിദ്യാർഥികൾ തയാറല്ല. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്പത്തായ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തകർത്ത ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "This is the system that is attacking them (students and youth). I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength of the entire Indian government, every single person in the Indian government, cannot move… pic.twitter.com/ATufigTLDH— ANI (@ANI) July 25, 2026
സമരക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന ക്രൂരമായ പൊലീസ് നടപടിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ലാത്തിച്ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്കാണ് തെരുവുകളിൽ മർദനമേറ്റത്. പലരുടെയും കൈകാലുകൾ തകർന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരുണ്ട്. പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ കണ്ണിന് വെടിയേറ്റ വിവരവും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം എടുത്തുകാണിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ക്രൂരമായി മർദിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവർക്കും ഉത്തരവിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അത് നടപ്പിലാക്കിയവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " ...students have three demands, and these are not negotiable demands... the first demand is that the education minister, who is corrupt, incompetent, and misaligned, has to be sacked... there's some talk going on in mr. modi's cabinet… pic.twitter.com/hKoXOQ4SSz— ANI (@ANI) July 25, 2026
ഈ മുഴുവൻ സംഭവവികാസങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളോടും അവരുടെ ഭാവിയോടും ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പരസ്യമായി മാപ്പുപറയണം. ഈ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നിലപാട്. നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയും രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. സമാധാനപരമായി നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയാണ് പൊലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടായതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- 'ആരുടെയും സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല'; വിമർശകർക്കെതിരെ സോനം വാങ്ചുക്