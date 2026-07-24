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'അർധരാത്രിയിലെ വീഡിയോ ദയനീയം'; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. അർധരാത്രിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ദയനീയമായ വീഡിയോയിലൂടെ വിദ്യാർഥികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അപമാനിക്കരുതെന്ന് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

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രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (x@ rahul gandhi, IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 10:03 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതികരണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം


എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. അർധരാത്രിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ദയനീയമായ വീഡിയോയിലൂടെ വിദ്യാർഥികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അപമാനിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളയായ ഉറപ്പുകളല്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ന് ചേരുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി നടത്തിയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം നിരവധി ഹർജികളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നയത്തിനെതിരെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും രംഗത്തുണ്ട്.

സോനം വാങ്ചുക്കിന് പിന്തുണ


ഇതിനിടെ, സോനം വാങ്ചുക് 26 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച തീരുമാനത്തെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. സോനം വാങ്ചുക് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ വലിയ ആശ്വാസവും നന്ദിയുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ മനഃസാക്ഷിയെ ഉണർത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ധീരതയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും നന്ദി പറയുന്നതായും രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അമൂല്യമാണെന്നും ദീപ്കെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കുന്നതുവരെ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ സിജെപി സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ന് പുലർച്ചെ സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് സോനം വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ജെ.പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ്, അപെക്‌സ് ബോഡി ഓഫ് ലേ ലഡാക്ക് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, ഡോക്‌ടർമാർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകുക, ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമരം ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 65 പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

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TAGGED:

CJP PROTEST
RAHUL GANDHI NEET PROTEST
DHARMENDRA PRADHAN RESIGN
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