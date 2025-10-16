'മോദിക്ക് ട്രംപിനെ ഭയം, ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്', വിമര്ശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപിൻ്റെ വാദങ്ങളെ മോദി എതിര്ക്കുന്നില്ലന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി
Published : October 16, 2025 at 11:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ ഭയമെന്ന വിമര്ശനവുമായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. പലതവണ അവഗണന നേരിട്ടിട്ടും മോദി ട്രംപിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാന് ട്രംപിന് അവസരം നല്കുന്നുവെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വിമര്ശനം.
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും പ്രഖ്യാപിക്കാനും അമേരിക്കൻ നേതാവിനെ മോദി അനുവദിച്ചുവെന്നും രാഹുല് കുറ്റപ്പെടുത്തി. "പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്രംപിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും പ്രഖ്യാപിക്കാനും ട്രംപിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള അവഹേളനങ്ങൾക്കിടയിലും അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നു," രാഹുല് ഗാന്ധി എക്സിൽ എഴുതി.
ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശും രംഗത്തെത്തി. "2025 മെയ് 10 ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 5:37 ന്, ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നിർത്തിവച്ചതായി ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആയിരുന്നു. തുടർന്ന്, 5 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ 51 തവണ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നിർത്താൻ ഇടപെട്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിച്ചു," രമേശ് എക്സിൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ അമേരിക്ക സന്തുഷ്ടരല്ലെന്നും അത്തരം വാങ്ങലുകൾ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ യുദ്ധത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയെന്നും ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച തൻ്റെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു. മോദി തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണെന്നും റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില് താന് സന്തുഷ്ടനല്ലാത്തതിനാല് എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയെന്നുമാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൈനയെയും അതു തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
റഷ്യയുടെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരിൽ ചൈനയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയെന്ന് സെൻ്റര് ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ (CREA) പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 2022 ഫെബ്രുവരിയിലെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു.
പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളും യൂറോപ്യൻ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതും റഷ്യൻ എണ്ണ കുറഞ്ഞ വിലയില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കാരണമായി. തൽഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 40 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ദേശീയ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും മൂലമാണ് എണ്ണ ഇറക്കുമതി നടക്കുന്നതെന്നും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ അതിൻ്റെ നിലപാട് സ്വതന്ത്രവും സന്തുലിതവുമായി തുടരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയും അകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
