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'വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അഴിമതികളിൽ മോദി സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നു'; വിപ്ലവത്തിന് സമയമായെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

'ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള യുള്ള സംവാദത്തിന് മുന്നോടിയായിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കൊള്ളയടിക്കൽ സംവിധാമായി മാറിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

RAHUL GANDHI CRITICIZES MODI GOV CORRUPTIONS IN EDUCATION SECTOR RAHUL GANDHI CHHATRON KI GOONJ INITIATIVE
Rahul Gandhi (FB@Rahul Gandhi)
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By PTI

Published : July 13, 2026 at 4:04 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കൊള്ളയടിക്കൽ സംവിധാനമായി മാറിയെന്നും ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ വിപ്ലവത്തിനുള്ള സമയമാണെന്നും ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 'ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സംവാദത്തിന് മുന്നോടിയായിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതികരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായത്തിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ മോദി സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും നിശബ്‌ദത പാലിച്ചുവെന്നും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

അഴിമതി, അന്യായം, പക്ഷപാതം, സത്യസന്ധതയില്ലായ്‌മ - ഈ വാക്കുകൾ തൻ്റേതല്ല. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. കുട്ടികളെ അവരുടെ ഭാവിക്കായി സജ്ജമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഈ സംവിധാനം ഇന്ന് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കടത്തിലേക്കും സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ അഴിമതിയാണ് പേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഒറ്റയടിക്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ. കുറ്റവാളികളായ വിൽപ്പനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ടെൻഡറുകളും പ്രമോഷനുകളും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതെന്നും തകർന്ന സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം ബാക്കിയാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും നിശബ്‌ദതയെന്ന് രാഹുൽ

മോദി സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവർ നിശബ്‌ദ പാലിക്കുന്നുവെന്നും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മാധ്യമങ്ങളും നിശബ്‌ദ പാലിക്കുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു വിപ്ലവത്തിനുള്ള സമയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ജൂലൈ 17 ന് ഡെറാഡൂണിൽ തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ജൂൺ 17 ന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ 'ഛത്രോണ്‍ കി ഗൂഞ്ച്' റാലിയെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും സമാനമായ റാലികളെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു. പരിപാടിയിൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയല്ല. മറിച്ച് തിരസ്‌കരണ സംവിധാനം എന്നാണ് രാഹുൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിലും മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളിലും അമിതമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സമ്മർദ്ദവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയെ അങ്ങേയറ്റം സമ്മർദ്ദകരവും അന്യായവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒരു കൊള്ളയടിക്കൽ യന്ത്രമാണ്. വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണാൻ വിദ്യാർഥികളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ വളരെയധികം വേദനയ്ക്കും സമ്മർദ്ദത്തിനും അസന്തുഷ്‌ടതക്കും വിധേയരാകുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ചോർച്ച, തൊഴിലില്ലായ്‌മ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാർഥകളുമായി അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI CRITICIZES MODI GOV
CORRUPTIONS IN EDUCATION SECTOR
RAHUL GANDHI
CHHATRON KI GOONJ INITIATIVE
RAHUL GANDHI

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