'ഫോം 6' നിയമവിരുദ്ധമായും ഏകപക്ഷീയമായും മാറ്റിയത് ഗ്യാനേഷ് കുമാര്; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഫോം 6-ന് തങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 6:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പുതിയ വോട്ടർമാർക്കുള്ള 'ഫോം 6' നിയമവിരുദ്ധമായും ഏകപക്ഷീയമായും മാറ്റി എന്നത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള ഈ ക്രിമിനൽ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവരെയും, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെയും ഉത്തരവാദികളാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഫോം 6-ന് തങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം. ബിജെപിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തൻ്റെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഫോം 6-ൽ അട്ടിമറി നടത്തിയതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിലൂടെ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെ നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഗ്യാനേഷ് കുമാറും മറ്റുള്ളവരും മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally. This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/a33eJdPetu— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026
സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ പങ്കുവച്ചു. എസ്ഐആറിനായി ഫോം 6-നൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള സത്യപ്രസ്താവന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്ഐആർ നടക്കാത്ത കാലയളവിൽ, ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ബാധകമായ ഫോമുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നുണ പറഞ്ഞുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തുവന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കടുത്ത ഭയമുള്ള 'ജെൻസി' വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാനായി സിഇസി തന്നെയാണ് ബോധപൂർവ്വം 'ഫോം 6'-ൽ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
'ഫോം 6' വിവാദം
പുതിയ വോട്ടർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന 'ഫോം 6'-ൽ വോട്ടർമാരുടെ പൂർവ്വികരുടെ വിവരങ്ങളും , മുൻപത്തെ വോട്ടർപട്ടികാ വിവരങ്ങളും നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. നിയമപരമായ ചട്ട ഭേദഗതികൾ വരുത്താതെയാണ് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്. കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു എന്നും, തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് സി.ഇ.സി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
രാജ്യത്തെ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ (ഫോം 6) വരുത്തിയ വിവാദ ഭേദഗതികൾ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ്, കമ്മീഷനുള്ളിലെ വൻ ഭിന്നത പുറത്തുവന്നത്. എങ്കിലും, ഹർജിയിൽ അന്തിമ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തടയുന്നതിനുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.
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ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച്, പദവി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷവും സിഇസിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമത്തിലെ 'ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലോസ്' (സുരക്ഷാ/പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥ) പരിശോധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങൾ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പരിശോധിക്കും. ഏതെങ്കിലും തീരുമാനം നിയമത്തിന് അനുസൃതമല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ച്, സിഇസിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പരിരക്ഷ പോലും ജഡ്ജിമാർക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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